Айжан (имя изменено) училась на преподавателя английского языка и работала администратором в одном из бишкекских отелей. Однажды девушка увидела мотивирующее видео об отношениях и зарегистрировалась на сайте знакомств.

Она рассказывает, что с ней пытались познакомиться много мужчин, но она ответила только одному — парню из Англии, который привлек её тем, что не имел вредных привычек, а еще и любил животных.

Айжан решила общаться с новым знакомым через WhatsApp — она чувствовала себя неловко из-за того, что познакомилась с парнем по интернету.

«[Сразу после знакомства] я удалила свой профиль с сайта. Никак не могла спокойно им пользоваться, потому что люди еще не привыкли слышать истории, что молодые парни и девушки могут встретить своих потенциальных партнеров онлайн», – говорит девушка.

Пара общалась в мессенджере почти год, прежде чем Дэвид (имя изменено) приехал в Бишкек из Англии. И только после личной встречи с парнем, Айжан начала с ним отношения. Дэвид предложил Айжан выйти за него замуж, и она согласилась.

Тогда же Айжан поехала с женихом на юг страны к своей бабушке, чтобы познакомить его со своими родственниками. Они поехали на такси, в котором, кроме них, были еще несколько пассажиров — в основном, пожилые люди.

В дороге Айжан разговорилась с одним из мужчин, который ехал с ней, и узнала, что он приходится ей дальним родственником по маминой линии. Они остановились пообедать в одном из придорожных кафе — Дэвид заказал себе куурдак, а Айжан попросила официанта принести для него нож и вилку.

«И когда он начал есть куурдак ножом и вилкой, все мужчины за столом, водитель и мой родственник сказали мне холодным тоном и с раздражением, чтобы я своему другу из Англии перевела, что у нас мужчины все кушают рукой. И они не потерпят такого», – говорит Айжан.

Она добавила, что все посетители кафе смотрели на Дэвида. Водитель такси начал громко над ним смеяться, а Дэвид больше не притронулся к еде и лишь допил чай.

После того, как они продолжили путь, родственник Айжан заявил, что у неё слишком короткий сарафан и что это результат влияния её жениха». Он добавил, что Айжан должна «учиться писать и читать на арабском, а также обратиться к религии».

Бабушка Айжан приняла её жениха очень хорошо. Айжан рассказала, что бабушка была очень открытым человеком, и они с Дэвидом провели у неё два дня, после чего вернулись в Бишкек. Однако по возвращению, мама рассказала Айжан, что ей позвонила бабушка и попросила больше не приезжать к ней вместе с Дэвидом.

«Бабушка сказала, что люди начали на нее нападать своими вопросами: почему я с англичанином или почему я без всякого уважения к религии была одета в сарафан», — рассказывает девушка.

В Бишкеке у Айжан тоже были случаи, когда окружающие задевали её вопросами из-за того, что она была со своим женихом. Например, когда она вошла в магазин первой, а затем придержала дверь для Дэвида. После этого, охранник магазина спросил её о том, откуда приехал её парень.

«Услышав ответ, он спросил, мол, что девушек мало в Англии, почему ему – англичанину – я дверь открываю, почему он себе не выберет девушку из Англии? Кто ему будет дверь открывать?» – говорит Айжан.

По её словам, сейчас Дэвид уже привык к таким вопросам и повышенному вниманию к себе, и даже старается реагировать на них с юмором.