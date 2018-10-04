Девушки из Кыргызстана регулярно сталкиваются с невероятным прессингом, если заводят отношения с мужчинами других этносов — особенно, если это иностранцы.
Большая часть историй о подобном прессинге не попадает в СМИ. Внимание журналистов привлекали только совсем крайние случаи насилия над девушками, которые встречаются с иностранцами. Например, широко обсуждались действия группировки «Патриоты» — в ней состояли живущие в России этнические кыргызы, которые избивали встречающихся с иностранцами кыргызок, снимая всё это на камеру.
Но большая часть таких историй остается неуслышанной.
Самара гуляет по бульвару Эркиндик со своим мужем. На их пару любопытно и оценивающе смотрят окружающие и прохожие. Она — кыргызка, а её муж — американец. К повышенному вниманию окружающих к себе Самара с мужем уже привыкли.
Со своим будущим мужем она познакомилась за границей, а после свадьбы пара решила, что будет приезжать в Кыргызстан только на отдых. Но именно здесь Самара ощущает на себе особенно неодобрительные взгляды.
Самара вспоминает случай, когда они с супругом поехали на Ошский рынок на такси. Водитель шутил, что одобрит их отношения, если её муж оставит ему 100 долларов.
Приехав на рынок, они не держались за руки и старались не показывать чувств — об этом они договорились заранее. Тогда на рынке Самару принимали за переводчицу, и, благодаря этому, местные мужчины лишь интересовались тем, откуда приехал её муж.
Однако Самаре повезло больше, чем другим женщинам, которые начали отношения с иностранцами.
В 2017 году на Ошском рынке произошел инцидент, когда этнический кыргыз напал на женщину, которая шла под руку с мужчиной-афганцем. Мужчина ударил женщину по лицу и заявил, что «девушки-кыргызки не должны встречаться с иностранцами».
Кроме физического насилия, мужчина также угрожал женщине тем, что «разрубит её топором», а её спутнику он посоветовал «убираться из Кыргызстана». Нападавшего пытались успокоить окружающие и продавщицы, но это не остудило его пыл. Мужчина продолжал возмущаться и кричал: «Что, кыргызских парней больше нет?»
В милиции спросили, почему не нашла себе русского
Александра познакомилась со своим будущем мужем в Бишкеке. Она — этническая русская, а её муж — этнический туркмен. Несмотря на их отношения, и её, и его родственники настороженно приняли их решение пожениться. Но постепенно члены обеих семей начали относиться друг к другу лучше.
После свадьбы Александра с мужем переехала жить за границу. По её словам, будучи в Кыргызстане, в России или в Туркменистане, многие пытаются угадать их этническое происхождение и внимательно рассматривают. Вне постсоветских стран Александра такого внимания к себе и к мужу не замечала.
«Дальнее зарубежье легче относится к смешанным парам. И у нас очень много таких друзей», – говорит она.
Александра вспоминает, что однажды в Бишкеке ей нужно было восстановить потерянную ID-карту. Она обратилась в МВД и рассказала милиционерам, как потеряла документ, и что она при этом была с мужем.
Узнав, что её супруг этнический туркмен, милиционеры начали активнее интересоваться им, спрашивая, кто он такой и где работает.
«И тут один из милиционеров сказал, что неужели я не могла найти себе русского у нас? Эта фраза показалась мне очень унизительной, и я не нашлась, что ответить», – вспоминает Александра.
Оскорбились тем, как он «неправильно» ел куурдак
Айжан (имя изменено) училась на преподавателя английского языка и работала администратором в одном из бишкекских отелей. Однажды девушка увидела мотивирующее видео об отношениях и зарегистрировалась на сайте знакомств.
Она рассказывает, что с ней пытались познакомиться много мужчин, но она ответила только одному — парню из Англии, который привлек её тем, что не имел вредных привычек, а еще и любил животных.
Айжан решила общаться с новым знакомым через WhatsApp — она чувствовала себя неловко из-за того, что познакомилась с парнем по интернету.
«[Сразу после знакомства] я удалила свой профиль с сайта. Никак не могла спокойно им пользоваться, потому что люди еще не привыкли слышать истории, что молодые парни и девушки могут встретить своих потенциальных партнеров онлайн», – говорит девушка.
Пара общалась в мессенджере почти год, прежде чем Дэвид (имя изменено) приехал в Бишкек из Англии. И только после личной встречи с парнем, Айжан начала с ним отношения. Дэвид предложил Айжан выйти за него замуж, и она согласилась.
Тогда же Айжан поехала с женихом на юг страны к своей бабушке, чтобы познакомить его со своими родственниками. Они поехали на такси, в котором, кроме них, были еще несколько пассажиров — в основном, пожилые люди.
В дороге Айжан разговорилась с одним из мужчин, который ехал с ней, и узнала, что он приходится ей дальним родственником по маминой линии. Они остановились пообедать в одном из придорожных кафе — Дэвид заказал себе куурдак, а Айжан попросила официанта принести для него нож и вилку.
«И когда он начал есть куурдак ножом и вилкой, все мужчины за столом, водитель и мой родственник сказали мне холодным тоном и с раздражением, чтобы я своему другу из Англии перевела, что у нас мужчины все кушают рукой. И они не потерпят такого», – говорит Айжан.
Она добавила, что все посетители кафе смотрели на Дэвида. Водитель такси начал громко над ним смеяться, а Дэвид больше не притронулся к еде и лишь допил чай.
После того, как они продолжили путь, родственник Айжан заявил, что у неё слишком короткий сарафан и что это результат влияния её жениха». Он добавил, что Айжан должна «учиться писать и читать на арабском, а также обратиться к религии».
Бабушка Айжан приняла её жениха очень хорошо. Айжан рассказала, что бабушка была очень открытым человеком, и они с Дэвидом провели у неё два дня, после чего вернулись в Бишкек. Однако по возвращению, мама рассказала Айжан, что ей позвонила бабушка и попросила больше не приезжать к ней вместе с Дэвидом.
«Бабушка сказала, что люди начали на нее нападать своими вопросами: почему я с англичанином или почему я без всякого уважения к религии была одета в сарафан», — рассказывает девушка.
В Бишкеке у Айжан тоже были случаи, когда окружающие задевали её вопросами из-за того, что она была со своим женихом. Например, когда она вошла в магазин первой, а затем придержала дверь для Дэвида. После этого, охранник магазина спросил её о том, откуда приехал её парень.
«Услышав ответ, он спросил, мол, что девушек мало в Англии, почему ему – англичанину – я дверь открываю, почему он себе не выберет девушку из Англии? Кто ему будет дверь открывать?» – говорит Айжан.
По её словам, сейчас Дэвид уже привык к таким вопросам и повышенному вниманию к себе, и даже старается реагировать на них с юмором.
Назвали шлюхой, когда шла с парнем-иностранцем
Айпери (имя изменено) познакомилась со своим будущим парнем в Бишкеке. Он приехал в Кыргызстан из Канады. Айпери рассказала, что еще до знакомства он видел её несколько раз, но не решался познакомиться.
Затем он написал ей в инстаграме, а Айпери ответила. Так они начали общаться, и уже встречаются почти два года. Девушка говорит, что представила своего молодого человека маме, но не решается познакомить его со своим отцом.
«Мои родители разведены. Мама — человек широкого мировоззрения, они очень хорошо ладят [с парнем]. А отец очень религиозный человек. Он всегда настаивает на том, что мой муж должен быть мусульманином. Неважно какой нации, главное мусульманин. Поэтому, во избежание конфликтов с отцом, я не говорю ему, что у меня вообще есть парень», – рассказывает Айпери.
Девушка очень часто сталкивается с неодобрительной реакцией со стороны окружающих, когда они вместе куда-то выходят.
«Очень много раз я слышала гадости от людей, мол “наших не осталось, что ли?” В “Бишкекпарке” кучка подростков громко говорила мне на кыргызском в спину: “Вон, смотри, шлюха с иностранцем идет. Позорит нас”», – рассказывает она.
По ее словам, даже некоторые подруги неодобрительно отнеслись к ее выбору.
«Самое обидное, когда подруги начинают сторониться тебя и не cветиться с тобой. Потом объясняют это тем, что “люди увидят и подумают, что я такая же как ты”», – говорит Айпери.
Однажды Айпери решила показать своему парню бишкекский рынок и повела его на Орто-Сай. Они подошли к продавцу, чтобы купить картошку, но тот отказался им её продать.
«Я сначала подумала, может продавец не услышал и попросила ещё раз. На что он мне сказал, что таким как я и мой парень, он не продаст картофель», – говорит Айпери.
Другой неприятный инцидент случился у Айпери и её парня в такси. «Таксист мне читал мораль о том, что нужно встречаться только с кыргызами, что мы позорим нацию, что мужчины других наций используют наших девушек. Говорил, что кыргызским мужчинам стыдно за нас», – рассказывает она.
Считали, что вышла замуж из-за денег, и чтобы уехать из страны
Венера (имя изменено) встретила своего будущего мужа на работе, он оказался американцем. Венера говорит, что и она, и он придерживались либеральных взглядов. Они начали встречаться, а вскоре поженились.
По словам Венеры, её родственники сначала не поддерживали её решение выйти замуж за иностранца. Упрекали в том, что «в Кыргызстане будто перевелись настоящие мужчины», но несмотря на это Венера решила создать семью со своим мужем. После этого, родственники стали относиться к её супругу лучше.
«Они никогда не общались с людьми из другой культуры, для них это было очень страшно. Но то, что неизвестно, всегда страшно. После знакомства изменили свое мнение очень сильно», – говорит Венера.
Она добавляет, что её знакомые больше её осуждали — считали, что она вышла замуж за американца только из-за денег и потому что хочет иммигрировать из Кыргызстана.
«Мне всегда приходилось убеждать их в том, что на самом деле человек не богат. Он из простой обыкновенный семьи. И я не собиралась никуда уезжать», – говорит Венера.
По её словам, незнакомые люди не реагировали на их пару негативно, а в регионах их поддерживали и относились дружелюбно.
Однако однажды у неё всё же случился конфликт с окружающими из-за мужа.
«Мы были в кафе и напротив сидели два парня, которые постоянно смотрели на нас и подшучивали. Муж тоже это заметил. В какой-то момент они сказали: “Такая чёрная мырка зацепила белого, хорошо сосет, что ли?”» – вспоминает она.
Эти слова услышал муж Венеры и попросил жену перевести ему то, о чем говорили парни. Она объяснила ему, о чем они говорили, после чего её муж подошел к парням и попросил выйти с ним на улицу, где между мужчинами началась драка.
«Мой муж вообще-то неконфликтный человек, но когда они задели меня лично, ему пришлось подраться с ними», – говорит Венера.
По её словам, парни не стали усугублять конфликт. «Отчасти наверное помогло то, что он гражданин другой страны. Они точно знали, что тут правосудие их достанет», – считает она.
Называли американской подстилкой, а парня-афроамериканца обезьяной
Сауле (имя изменено) — этническая казашка. Восемь лет назад в одном из бишкекских ночных клубов она встретила парня. Он был афроамериканцем и работал на американской военной базе.
Сауле рассказывает, что долго не отвечала молодому человеку, но он не сдавался и добивался её внимания.
«Мы начали встречаться. В нем был некий магнетизм. Это был мой первый опыт общения с иностранцем, еще и чернокожим. Как человек он был очень хорошим», – вспоминает Сауле.
Когда пара ходила в ночные клубы, то Сауле с парнем становились участниками разных инцидентов. Местные парни, увидев Сауле в паре с темнокожим иностранцем, подходили к ней со словами «тебе местных парней не хватает, что ли». Однажды, когда девушка танцевала, то заметила, что к её парню и его другу подсел незнакомый парень. Сауле забеспокоилась и решила узнать, в чем дело.
«Я спросила, что ему нужно, и он сказал: “Пошла вон, американская подстилка”. Я не хотела ругаться, несколько раз просила его отойти от нас, а он в ответ материл меня на кыргызском отборным матом», – говорит Сауле.
Её парень попросил перевести то, о чем она говорила с незнакомцем, после чего не выдержал и ударил его. Между ними началась драка.
«Местный кричал, что позвонит кому надо и устроит им. Охрана вывела всех на улицу, а потом мы уехали оттуда», – говорит Сауле.
По её словам, после инцидента в клубе парень сказал ей, что больше не будет ходить в заведения, где отдыхают кыргызские парни. Тогда они стали искать и проводить время в дорогих заведениях, где не было такой публики.
Девушка вспоминает, что иногда во время прогулок со своим парнем по улицам, она слышала в свой адрес оскорбления: «Смотри, обезьяна идет».
«Когда мы ходили на Ошский рынок, все люди смотрели на нас так, будто я шла со слоном. Все показывали пальцем. Моему парню, конечно, это было очень неприятно», – говорит она.
Сауле рассказывает, что семья поддерживала её выбор. «На национальности никогда не делили. У нас в родне очень много разных национальностей и интернациональных браков», – говорит она.
Пара встречалась два года и рассталась.
«Расстались уважительно, без ругани. То, что общество не принимало нас, тоже сыграло свою роль, и он часто говорил, что если будем жить вместе, то точно не здесь. Но у меня тут родственники, и уезжать я не хотела», – говорит Сауле.
Она считает, что сегодня отношение к девушкам, которые встречаются с иностранцами не улучшилось — даже если девушка встречается с местным парнем, но не кыргызом, то это уже повод для критики:
«Вспоминаю прошлогодний случай, когда женщину на Ошском рынке ударили за то, что шла с афганцем. Какое же это мракобесие. Вот так сидишь и думаешь, а что не уехать тогда с этой страны, если таких людей все больше и больше становится».
Редакторы:
Эльдияр Арыкбаев
Бектур Искендер
Рустам Халимов
Уважаемые читатели, что надо сделать, чтобы подобное отношение к девушкам прекратилось?
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