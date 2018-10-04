Мэрия Стамбула подарила в 2015 году Бишкеку три комплекта уличных тренажеров. Два из них поставили в центре города, один — в спальном районе. Церемония открытия тренажёров была необычайно торжественной для такой категории объектов — на открытие пришёл (и выступил) тогдашний мэр столицы Кубанычбек Кулматов.

К 2018 году все три комплекта тренажёров сломаны.

Торчащие из земли болты на одной из этих площадок — на центральном бульваре Эркиндик — напоминают, что когда-то здесь были работоспособные тренажеры, но горожане уже даже не помнят, как ими пользовались. Местами на площадке проросла трава — за территорией редко ухаживали.

На двух других площадках тренажёры в похожем аварийном состоянии — у них отломаны детали, без которых они становятся или очень неудобными, или вообще непригодными для занятий.

Как чиновники играли в футбол

Журналисты «Клоопа» в течение месяца обращались в акимиаты, разные управления и ведомства Бишкека, чтобы узнать, кто должен чинить турецкие тренажеры. Но везде сотрудники отрицали свою ответственность за них и отправляли в другие ведомства.

Тренажерная площадка на бульваре Эркиндик. Фото: слева — пресс служба мэрии Бишкека, справа — Нурислам Шамшиев.

В мэрии Бишкека, после вопроса журналиста «Клоопа» о том, кто в ответе за ремонт, сказали, что надо обращаться в Первомайский районный акимиат.

Сотрудница акимиата Асылкан Халдарова сказала, что они отвечают только за сохранность детских площадок, а за спортивные тренажеры для взрослых ответственно управление физической культуры и спорта при мэрии.

Но главный специалист этого управления Жаркынбек Карымшаков заверил, что они не должны обслуживать тренажеры и предложил журналистам обратиться в муниципальное территориальное управление (МТУ) №12.

Там тоже никто не знал, кто отвечает за уличные тренажёры.

Вернувшись в Первомайский акимиат, журналисты получили новое направление — аким района Токтосун Султанов сказал, что тренажёры находятся под ответственностью «Бишкекзеленхоза».

В «Зеленхозе» заявили, что никто им официально не передавал эти объекты, и посоветовали обратиться в «Бишкекасфальтсервис».

«Бишкекасфальтсервис» тоже отрёкся от тренажёров и уже никуда журналистов не перенаправил.

Ответственных не нашлось

В итоге пресс-служба мэрии посоветовала отправить им письменный запрос. Позже с журналистами связалось управление ЖКХ при мэрии Бишкека, которое призналось, что ответственных за эти тренажеры попросту нет.

Тренажеры в сквере имени Тоголока Молдо. Фото: слева — Open.kg, справа — Нурислам Шамшиев.

Заведующий отделом дорожного хозяйства управления ЖКХ Асылбек Жумабаев говорит, что тренажеры пришли из Турции без сопроводительных документов, поэтому их не поставили на учет.

«У прибывшего спортивного оборудования не было инструкции по построению тренажеров. И наши ребята нашли аналог построения и смонтировали их сами», — объясняет Жумабаев.

Власти Бишкека начали интересоваться ответственными за тренажеры только после письменного запроса от журналистов «Клоопа». За спортивные снаряды возможно будет отвечать «Бишкекзеленхоз», но когда именно — неизвестно.

«Мы приняли решение на уровне мэрии, что будем собирать комиссию, определять их балансовую стоимость и ставить на учёт», — обещает Жумабаев.

Но до тех пор, пока это случится, уличные тренажёры, помпезно открытые всего три года назад самыми высокопоставленными чиновниками Бишкека, так и будут оставаться грудой металлолома под открытым небом.

Авторы: Нурислам Шамшиев, Рабия Аширалива, Алексадр Огнев

Редакторы: Айсымбат Токоева, Эльдияр Арыкбаев, Бектур Искендер