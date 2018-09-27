Депутат кыргызского парламента Аида Касымалиева и чиновники министерства труда стали главными героями политических новостей из-за споров о служебных поездках с родственниками. Мы собрали детали их конфликта в одном тексте.
Касымалиева начала публичный спор с министерством труда 24 сентября во время заседания парламента — депутат заявила, что генеральная прокуратура должна проверить заграничные поездки руководителей ведомства.
По словам Касымалиевой, министр Таалайгуль Исакунова ездила на бюджетные деньги вместе с членами семьи в Саудовскую Аравию в феврале 2017 года, в Швейцарию в июне 2017 года, в Аргентину и Россию в ноябре 2017 года и в Великобританию в июле 2018 года.
Исакунова в ответ назвала слова Касымалиевой ложью и больше никак это не прокомментировала. В разговоре с корреспондентом «Клоопа» Исакунова сказала, что позже даст официальный ответ на все обвинения.
Ссылаясь на письма граждан, Касымалиева предположила, что, кроме Исакуновой, в заграничные поездки за счет бюджета ездила и замминистра Лунара Мамытова — в июле 2017 года в Италию, вместо специалиста по сельскому хозяйству, и в апреле и мае 2018 года в США на учебу за счет кредитных средств Всемирного банка.
«Замминистра не должен ездить на учебу за счет государственных кредитных средств. Нанесен огромный ущерб бюджету Кыргызстана», — написала Касымалиева на своей странице в фейсбуке.
Депутат также обвинила Мамытову в том, что она незаконно использовала дипломатический паспорт для поездки на китайский курортный остров Хайнань в личных целях.
В свою очередь министерство труда заявило, что, с момента назначения на должность в ноябре 2016-го, Мамытова ездила за счет бюджета в заграничные поездки всего три раза.
Спор на теледебатах
Вечером 24 сентября Касымалиева и Мамытова сошлись в дебатах на ток-шоу «Ар Тарап» на телеканале НТС.
Мамытова заявила в эфире, что они с Касымалиевой — одноклассницы, и депутат соперничает с ней с детства.
«Тоже мне нашли коррупционера. Раз уж на то пошло, то это я борюсь с ними. Если хотят сделать себе пиар, очернив меня, то не получится. Все знают, что главное — остаться человеком, не забывай об этом», — заявила Мамытова.
Касымалиева, в свою очередь, заявила, что аргументация Мамытовой о соперничестве с детства — это попытка «увести серьезные вопросы в другое русло».
«Не нужно поддаваться стереотипам о женщинах, особенно в политике, и играть в игру, когда вопрос сводится лишь к тому, что кто-то когда-то учился в одном классе», — написала Касымалиева на фейсбуке.
Как высчитала редакция «Клоопа», опираясь на данные портала «Открытый бюджет», за период с сентября 2016 года по сентябрь 2018 года министерство труда потратило на служебные поездки более 2,7 млн сомов.
Вот так выглядит график затрат по месяцам:
Высокие затраты в какой-либо из месяцев необязательно означают, что поездки были именно в это время — поездки в министерстве могли согласовываться и оплачиваться заранее.
Поездки Мамытовой
Сентябрь 2017 года: поездка в итальянский Турин.
Судя по снимкам, Мамытова участвовала в тренинге Международной организации труда. За время тренинга замминистра посетила также другие европейские города: Венецию, Рим, Ниццу, Монте-Карло и Милан. В комментариях под фото один из пользователей пошутил, что возможно министерство тратит слишком много денег на поездку Мамытовой — в ответ она написала, что поездки она оплатила сама, а на это время взяла краткосрочный трудовой отпуск.
Февраль 2018 года: поездка в немецкий Франкфурт.
Исходя из снимков, можно предположить, что поездка была рабочая, на конференцию по социальной защите. В одном из постов Мамытова объяснила, что поездка была оплачена приглашающей стороной.
Май 2018 года: поездка в Вашингтон.
Мамытова поехала на конференцию Всемирного банка по социальной защите населения. Кроме самого мероприятия, замминистра посетила несколько достопримечательностей и посольств.
Июль-август 2018 года: поездка на китайский остров Хайнань.
Судя по фотографиям, это не рабочая поездка, а отпуск. В комментариях Мамытова написала, что путешествие оплачено из своих, а не из бюджетных средств.
Предыдущий конфликт из-за пособий
Отношения между Касымалиевой и чиновниками министерства труда начали портиться еще в начале 2018 года из-за законопроекта о детских пособиях, который инициировала депутат.
Правительство тогда значительно сократило текст законопроекта и список тех, кто может эти пособия получать, ссылаясь на нехватку средств в бюджете.
Касымалиева заявила, что после изменений со стороны правительства суть закона поменялась, и он стал хуже, чем был до вступления новых изменений в силу.
Депутат стала обвинять министра труда и соцразвития в том, что она специально усложняет систему выплату пособий, чтобы была возможность для коррупционных схем.
В мае этого года Касымалиева предложила уволить Исакунову с поста министра, но её предложение в правительстве не поддержали.