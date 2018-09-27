Касымалиева начала публичный спор с министерством труда 24 сентября во время заседания парламента — депутат заявила, что генеральная прокуратура должна проверить заграничные поездки руководителей ведомства.

По словам Касымалиевой, министр Таалайгуль Исакунова ездила на бюджетные деньги вместе с членами семьи в Саудовскую Аравию в феврале 2017 года, в Швейцарию в июне 2017 года, в Аргентину и Россию в ноябре 2017 года и в Великобританию в июле 2018 года.

Исакунова в ответ назвала слова Касымалиевой ложью и больше никак это не прокомментировала. В разговоре с корреспондентом «Клоопа» Исакунова сказала, что позже даст официальный ответ на все обвинения.

Ссылаясь на письма граждан, Касымалиева предположила, что, кроме Исакуновой, в заграничные поездки за счет бюджета ездила и замминистра Лунара Мамытова — в июле 2017 года в Италию, вместо специалиста по сельскому хозяйству, и в апреле и мае 2018 года в США на учебу за счет кредитных средств Всемирного банка.

«Замминистра не должен ездить на учебу за счет государственных кредитных средств. Нанесен огромный ущерб бюджету Кыргызстана», — написала Касымалиева на своей странице в фейсбуке.

Депутат также обвинила Мамытову в том, что она незаконно использовала дипломатический паспорт для поездки на китайский курортный остров Хайнань в личных целях.

В свою очередь министерство труда заявило, что, с момента назначения на должность в ноябре 2016-го, Мамытова ездила за счет бюджета в заграничные поездки всего три раза.