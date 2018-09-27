Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и его супруга Айгуль Токоева сфотографировались вместе с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией. Это первый совместный снимок кыргызского президента со своим американским коллегой.

Жээнбеков был в Нью-Йорке для выступления на 73-й Генеральной Ассамблее ООН. Во время своего выступления кыргызский президент заявил о развитии парламентской демократии в Кыргызстане и важности парламентских выборов в 2020 году. Он также говорил о стремлении страны помочь ООН в обеспечении мира и глобального развития.

Кроме того, Жээнбеков возложил цветы к мемориалу 11 сентября, открыл фотовыставку в честь 90-летия со дня рождения кыргызского писателя Чынгыза Айтматова и встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.