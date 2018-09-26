Бурулай Турдалы кызы погибла 28 мая из-за ножевых ранений, которые ей нанес ее похититель прямо в отделении милиции Жайылского УВД. Рассказываем, как прошло второе заседание суда по делу о халатности милиционеров, и как получилось, что судья отказалась от дела.

На прошлом заседании четверо бывших милиционеров Жайылского ОВД признали вину «частично», только бывший следователь Эржан Кадышев отказался признавать свою вину. Если вы не знаете историю убийства Бурулай, прочитайте её по этой ссылке, чтобы понять контекст.

В понедельник после обеда участники процесса по делу о халатности милиционеров собираются в здании Жайылского районного суда в городе Кара-Балта.

На втором заседании должны были опросить свидетелей и семью Бурулай. В коридоре ожидает милиционер отделения, где ранили похищенную девушку.

Судья Акылбекова начинает процесс, не проверив явку всех участников процесса — подсудимых, свидетелей и потерпевших.

«Имеются ли ходатайства у сторон?» — спрашивает она.

Встают адвокаты семьи Бурулай — Назира Абдумуминова и Эсения Рамазанова — и просят перевести дело в Бишкек, в Октябрьский райсуд.

«Все обвиняемые проживают в Жайылском районе и работали на разных должностях в органах. Имеется риск необъективного рассмотрения дела», — объясняет Рамазанова.

Ее поддерживает Абдумуминова — она считает, что есть несколько признаков пристрастности судьи.

«Один из подсудимых на вопрос, признает ли вину, ответил, что признает. Последовал вопрос [судьи]: “Частично?”, подсудимый ответил “да”. Мы видим, что суд не проявляет беспристрастность в этом деле», — заявляет адвокат.

Она добавляет, что на прошлом заседании судья не позволила ей опротестовать выступление адвоката подсудимого, сказав «вам не мешали, и вы не мешайте».

«Мы увидели какую-то неприязнь со стороны судьи [к нам]. Мы не доверяем всему составу Жайылского райсуда. Подозреваем, что такое же отношение к потерпевшим [семье Бурулай] будет со стороны всех судей», — добавляет Абдумуминова.

Адвокат бывшего милиционера Урмат Чырмашев не согласен с доводами адвокатов семьи Бурулай. Он против перевода дела в Бишкек.

«Здесь должны быть веские причины беспристрастности судьи. А здесь нет никаких оснований. А то, что судья установил, признает ли он вину или не признает. Это право судьи узнать, признает ли человек вину полностью или частично. Я против. Прошу отказать [в ходатайстве]», — говорит адвокат.

Двое других адвокатов подсудимых тоже высказываются против передачи дела в Бишкек, но четвертый адвокат Эркин Алымкулов заявляет, что не против этого.

«Преступление произошло на территории Жайылского района. […] Любое ваше решение — справедливое или несправедливое — все равно будет оцениваться, как несправедливое. Поэтому я считаю целесообразным передать дело в другой район», — поясняет адвокат свою позицию.

Он добавляет, что вышестоящей орган должен решить, в какой суд передать дело — не обязательно в Октябрьский райсуд Бишкека.

Прокурор Мамбетаалы Турдумаматов просит удовлетворить просьбу адвокатов семьи Бурулай «в целях объективного разбирательства».

Перерыв и решение судьи

Судья, выслушав мнение всех сторон о передаче дела, уходит в совещательную комнату, чтобы принять решение.

Участники процесса не покидают зал суда и общаются между собой. Обвиняемые — бывшие милиционеры — молча сидят на своих скамьях в то время, как журналистка местного издания в Кара-Балте подсела к их адвокатам и берет интервью.

Адвокатов семьи Бурулай тоже окружили журналисты и наперебой задают свои вопросы.

«Мы будем добиваться передачи дела. Не отстанем», — признается Абдумуминова.

Она и ее коллега разбирают по деталям процесс дела и делают замечания, кто как ответил и какие нарушения сделал.

Почти через час возвращается судья Акылбекова и зачитывает свое решение. Она сообщает, что суд согласился со стороной семьи Бурулай и решил передать дело в юрисдикцию другого района Чуйской области или Бишкека.

«Потерпевшие и свидетели являются одними лицами и проживают в Бишкеке. Также подсудимые до привлечения к уголовной ответственности занимали определенные должности в УВД Жайылского района», — объясняет свое решение Акылбекова.

Она добавляет, что не сможет участвовать в рассмотрении дела, если есть сомнения в беспристрастности судьи. Заседание на этом заканчивается. Свидетель так и не выступил.

Дело о халатности милиционеров теперь передадут в Чуйский областной суд, а он, в свою очередь, решит, где именно в следующий раз соберутся участники процесса.

Читайте еще: