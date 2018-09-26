Парламент избрал омбудсменом генерала спецслужб Токона Мамытова

Токон Мамытов. Фото: Султан Досалиев / Пресс-служба президента

79 депутатов парламента проголосовали за Мамытова, кандидата на пост омбудсмена от СДПК.

За остальных кандидатов набралось небольшое количество голосов: правозащитница Рита Карасартова — 9 голосов, юрист Канатбек Азиз — 15, бывший замгенпрокурора Рыскул Бактыбаев — пока неизвестно.

Часть депутатов была против Мамытова — Наталья Никитенко из «Ата Мекена» считает, что Мамытов не может занимать пост омбудсмена из-за того, что работал в правоохранительных органах и ГКНБ.

«Как при таком послужном списке Токон Мамытов намерен идти против системы? Он же из нее вышел», — сказала депутат.

Другой депутат Бахадыр Сулейманов также раскритиковал Мамытова и обвинил его в нарушении закона. По словам депутата, Мамытов совмещал две государственные должности — главы Ассамблеи народа Кыргызстана и советника премьер-министра.

Мамытов подал на пост омбудсмена в бытность советником премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. До этого он почти всю жизнь проработал в силовых структурах.

Сам Мамытов считает, что опыт в силовых органах — это, наоборот, плюс в работе омбудсмена, потому что органы разведки «занимаются исключительно защитой граждан и государства в целом».

«Еще по своей работе в КГБ мне довелось вести многие уголовные дела. Собирал доказательства, присутствовал в судах, где, зачастую, приходилось выступать с речами», — говорил он.

Мамытов начинал свою деятельность в 80-х годах как сотрудник Управления КГБ по Иссык-Кульской области, а после обретения Кыргызстаном независимости перешел работать в Госкомитет национальной безопасности.

Предыдущий омбудсмен Кубат Оторбаев подал в отставку по собственному желанию, но вместе с этим заявил, что защищать права граждан в Кыргызстане невозможно без кардинальных реформ в судебной и правоохранительной системах.

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