С каждым годом «Клооп» снимает всё более очаровательные видеоработы: от маленьких сюжетов для соцсетей до документальных фильмов. А ещё мы делаем самые крутые мультикамерные прямые трансляции и студийные ток-шоу (как для себя, так и для других).

И вот настал прекрасный момент, когда нам нужно обновить своё оборудование, а у наших партнёров из «Интерньюс Нетворк» есть на это деньги, ура!

Если вы продаёте оборудование для видеосъёмки, то мы готовы его у вас купить.

Чтобы это было для всех удобно, просто заполните форму ниже и предложите в ней свою цену на каждый товар (в кыргызских сомах).

Указывайте стоимость за то количество, какое указано в форме. Например, если указано, что нам нужны 2 штуки, указывайте цену за 2 штуки. (Хотя мы все инструкции максимально дотошно продублировали в самой форме, просто читайте всё внимательно.)

А ещё вам нужно будет приложить данные о себе отдельным файлом. Это нужно для того, чтобы участники нашей тендерной комиссии не знали, кто именно участвует в тендере и могли выбрать поставщика кристально честным образом. Мы упростили вам жизнь и сделали для вас самый удобный на свете шаблон, в который вы можете вбить свои данные, а потом приложить в форме ниже.