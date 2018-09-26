При первой встрече с Владой я заметил, что обе её руки покрыты царапинами и шрамами, а на одежде повсюду черно-белая шерсть.

В это время ее енот любопытно меня обнюхивал — несмотря на то, что я был в джинсах, его когти ощутимо впивались в кожу.

Влада объясняет, что решила завести енота уже будучи хозяйкой и собак, и кошек. По ее словам, еноты привлекли её необычной внешностью. «Посмотреть на енота и не улыбнуться невозможно», — считает хозяйка.

Сама она описывает своих енотов как «маленьких двухлетних детей, которые никогда не вырастут».

«Мы не можем куда-то особо поехать и оставить с кем-то животных. Если ему что-то не понравилось, то он может сильно покусать. К нему нужно находить подход. И еноту нужна любовь. Любовь, время и терпение. Ну и это требует немалых финансовых затрат», — рассказывает Влада.