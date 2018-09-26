Журналисты «Клоопа» нашли жителей Бишкека, которые решили держать дома не кошек и собак, а диких (и очень необычных) животных.
При первой встрече с Владой я заметил, что обе её руки покрыты царапинами и шрамами, а на одежде повсюду черно-белая шерсть.
В это время ее енот любопытно меня обнюхивал — несмотря на то, что я был в джинсах, его когти ощутимо впивались в кожу.
Влада объясняет, что решила завести енота уже будучи хозяйкой и собак, и кошек. По ее словам, еноты привлекли её необычной внешностью. «Посмотреть на енота и не улыбнуться невозможно», — считает хозяйка.
Сама она описывает своих енотов как «маленьких двухлетних детей, которые никогда не вырастут».
«Мы не можем куда-то особо поехать и оставить с кем-то животных. Если ему что-то не понравилось, то он может сильно покусать. К нему нужно находить подход. И еноту нужна любовь. Любовь, время и терпение. Ну и это требует немалых финансовых затрат», — рассказывает Влада.
Сейчас у Влады живут три енота: две самки и самец. Самцу — два года, а двум другим енотам по году. Она советует обращаться в питомники, где разводят енотов. В противном случае, человека могут обмануть и привезти дикое животное, пойманное в лесу. В среднем, цена одного щенка енота — около 70 тысяч сомов.
«Самец мне достался дикарём. Обещали привезти двухмесячного, а привезли пятимесячного. Если человек не станет выкармливать енотика с месячного возраста, то они становятся дикими», — рассказывает она.
Потратив на него много времени и любви, Влада сейчас спокойно берет его на руки, и он ей доверяет. По её словам, енота воспитать можно только любовью — многие люди не справляются с ними и избавляются от них.
«Выкидывают их на улицу с переломанными ребрами или челюстью. В России сейчас очень много таких “отказников”», — рассказывает Влада.
По её словам, многие считают, что еноты — «мимимишные животные», но они далеко не такие.
«Енот — это дикое животное. Енот живет гормонами. У него скачки настроения, и все зависит от времени года. У них раз в год весной бывает гон. С самками очень тяжело, а с самцами бывает немного проще», — объясняет она.
В такие периоды еноты становятся агрессивными и могут даже напасть на хозяина. Несмотря на это, бить енота в ответ нельзя.
«Необходимо просто перетерпеть, нужно терпеть укусы. В вольер к ним заходить либо в лыжном костюме, либо в высоких сапогах. Это опасное животное, которое может сильно покалечить», — предупреждает она.
В моменты гона еноты становятся сплоченными. Влада рассказывает, что однажды заперла в клетке одну из самок енота из-за того, что та была слишком агрессивной.
«Они ее пытались вытащить из клетки весь день, пока они должны были спать. На третий день они её достали. Они выли, плакали, но достали. Вот такой у них клан», — рассказала она.
Однако если енот ручной, то к человеку он относится спокойно. Своих енотов Влада приучала к тому, что от человека им не будет вреда и наличие человека в их жизни это нормальное, неопасное явление.
Специально для енотов в доме Влады выделена целая комната — там есть качели, лесенки, игрушки и гамаки. Еноты активны ночью, а днем они спят.
«Мы их закрываем на ночь, или когда нас нет дома. Еноты очень любопытны и им интересно абсолютно все […] Енота можно держать и в квартире, но нужно построить вольер», — объясняет Влада.
По её словам, человеку, который хочет завести енота, необходимо предусмотреть то, что владельцы называют «медвежьей качкой» — енот начинает ходить, чтобы сбросить лишнюю энергию и ему нужно место.
Влада утверждает, что многие заблуждаются, думая, что енотов можно кормить печеньем и конфетами. Они не всеядны и от сладкого или мучного у них могут быть проблемы с печенью.
Но она предупреждает, что у енота должен быть очень разнообразный рацион. «Они едят мясо, рыбу, яйца, фрукты. Я им еще покупаю раков, даю перепелиные яйца. Можно иногда сухой корм давать, но не каждый день и не постоянно. Все-таки, это же лесное животное. Зимой обязательно нужны фрукты».
Влада ввезла енотов в Кыргызстан, имея на них разрешительные документы. «На каждое животное есть ветеринарный паспорт, в котором есть отметки о прививках, о дегельминтизации», — говорит она.
«На его поимку приехали семь МЧСников»
Алина бережно устанавливает стеклянный террариум на стол. В нем неподвижно сидит черный паук — лошадиный птицеед. По словам Алины, ее паук — девочка по кличке Баунти, которой сейчас 5 лет.
«У меня она появилась года три-четыре назад. Они живут до 15-20 лет, так что она еще будет расти», — говорит она.
Алина рассказывает, что с появлением Баунти в её жизни изменилось и отношение к паукообразным. Сейчас при виде паука она просто выносит его на улицу, либо смахивает с одежды, если он ползет по ней.
«Укус этого паука ядовит, но не смертелен. Но помучаетесь чуть-чуть, придется ехать в больницу, сделать капельницу, чтобы вывести токсины, а то будет аллергическая реакция», — говорит девушка.
На кистях рук Алины небольшие покраснения. Она объясняет, что это реакция организма на ядовитые волоски с тела паука — они попали ей на кожу, когда она в последний раз стряхивала с него пыль.
«В природе, если они чувствуют опасность в виде какого-то животного, то выпускают яд на волоски. Эти волоски настолько мелкие, что у тебя кожа зудит и чешется на том месте, куда они попали», — говорит Алина.
Она работает с пауком только в перчатках и старается лишний раз не беспокоить, чтобы не провоцировать ее на выброс волосков.
«Когда открываешь крышку, к нем залезаешь, воду наливаешь — для него это стресс. Бывают моменты, когда приходят люди и начинают по стеклу стучать, чтобы он подвигался — это тоже стресс. Волоски оседают вот в этой смеси, в которой он живет, и когда убираешься, то это всплывает», — говорит девушка.
В террариуме Баунти уборка проводится раз в полгода. В нем заменяют весь кокосовый субстрат, а паука на это время перемещают в ведро. Даже в такие моменты Алина предпочитает не прикасаться к пауку, а лишь подталкивает его в ведро с помощью палочки.
Сейчас Баунти ест раз в две-три недели — ей дают мадагаскарских тараканов, которых Алина сама выращивает в картонной форме из-под яиц.
«Я покупаю тараканов, открываю баночку, переворачиваю и вытряхиваю. Было такое, что он жил с тараканом три дня в террариуме, сидели так мило», — говорит Алина.
Но тараканы не всегда были едой для Баунти. Первые два раза Алина кормила паука новорожденными мышами.
«Мышка была новорожденной и настолько маленькой, что прям было видно как течет кровь по ее венам […] Когда закинула мышку, паук в нее вцепился, и кажется хелицера попала ей в глаз, потому что аж закапала кровь», — вспоминает девушка.
По её словам, паук впрыснул яд и мышь билась в конвульсиях еще десять минут. «Её кожа была настолько тонкой, и было видно внутренности, как сердце билось», — говорит она.
Яд растворяет все внутренности жертвы, превращая их в вязкую массу, после чего паук начинает поедать жертву. Алина говорит, что кормить Баунти мышами ей посоветовали знакомые, но ей стало очень жалко мышей, которых она давала пауку.
«В природе у них есть шанс убежать, а если я закидываю их в террариум, то бежать им некуда. Выходит я их убила, а не он», — считает девушка.
За все время паук сбегал дважды — оба раза Алина была в отъезде и оставляла Баунти маме. Во время первого побега питомца, мама вызвала МЧС, хотя Алина попыталась объяснить ей как можно самостоятельно вернуть паука в террариум с помощью ведра и листа бумаги.
«Вызвали МЧС. Приехали семь огромных мужиков, в касках и в перчатках. Ну в принципе, они сделали тоже самое: прикрыли его ведром и туда его листом бумаги сняли. Двое ловили, а остальные на камеру снимали», — рассказывает она.
Во второй раз Баунти сбежала из-за того, что мама Алины оставила открытой крышку террариума. Паук ползал по квартире всю ночь, пока на следующее утро владельцы не заметили, что Баунти пропала — спустя полчаса поисков мама нашла беглеца под стеллажом.
Алина утверждает, что за пауком ухаживать легче, чем за собакой или кошкой.
«Раз в 8 месяцев паук линяет. Перед этим он в течение месяца или двух вообще не ест, и я стараюсь его не трогать. Для него это большой стресс. Когда он шкурку сбросит, то потом кажется, что в террариуме сидят два паука», — рассказывает девушка.
Алина мечтает попасть в Южную Америку и взять с собой Баунти, чтобы выпустить её в джунглях Амазонки.
«Честно говоря, мне очень жалко животное, которое не предназначено для террариума», — признаётся она.
«Её выпихнули из гнезда, и она бы погибла»
В доме фотографа Влада Ушакова сова-сплюшка Софа живет уже три года. Сплюшкой этих сов назвали из-за звуков, которые они издают на закате или рассвете — он созвучен со словом «сплю».
Ушаков рассказывает, что Софа привыкла к его семье и не боится сидеть на руках. Он оставил сову у себя из-за того, что она попала к нему еще слабым птенцом — ему его передали из фонда защиты животных «Бугу Эне».
«Когда она к нам попала, то летала и ударялась об стену. У нее что-то было повреждено, но сейчас хорошо летает […] Её выкинули из гнезда, и она бы погибла в природе», — говорит он.
По его словам, Софа хоть и сова, питается она в основном насекомыми, в то время как её более крупные сородичи охотятся на мелких животных, вроде зайцев и белок.
«Ей нравится во время кормежки подлетать и садиться на палец. Кормить такую птицу нелегко. Летом ловлю кузнечиков и саранчу, а зимой покупаю сверчков. Иногда подкармливаю курятиной», — рассказывает Ушаков.
Он предупреждает, что ухаживать за совой сложнее, чем за кошкой или собакой. Для совы важно соблюдать рацион, потому что при неправильном кормлении у нее могут быть проблемы с оперением и зрением.
В отличие от филинов или полярных сов, сплюшки активны во время сумерек. Днем Софа находится в полусонном состоянии, однако обращает внимание на человека, который проходит рядом.
Ушаков не выпускает птицу полетать на улицу — сова спокойно делает это в квартире.
В семье фотографа уже жили совы — до Софы он спас трех птиц, после чего выпустил каждую на волю. Тем не менее, Ушаков против того, чтобы в квартирах разводили диких зверей. Он считает, что для этого больше подходят коты или собаки.
«Надо любое животное, если есть возможность выходить, возвращать на природу. К тому же, узнаешь новые повадки какие-то. Это не просто котята или песики, а повадки дикого животного», — считает он.
Соавтор: Камилла Халилова