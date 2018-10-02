Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков несколько раз пользовался обычными гражданскими рейсами для официальных визитов.
Фотографии пассажиров с президентом затем появлялись в соцсетях и находили положительный отклик среди людей: что может быть прекраснее того, что президент летает наравне с другими гражданами и не пользуется бортом №1?
Но причины, по которым Жээнбеков летает гражданскими рейсами, весьма прозаичны — отсутствие современного самолёта и нехватка денег в бюджете.
Депутат парламента Абтандил Кулбараков заявил 19 сентября, что президентский самолёт — Ту-154 с бортовым номером EX-00001 — устарел и президенту Кыргызстана нужен новый.
«Всем известно, что президент, когда необходимо, летает вместе с народом в Москву обычными рейсами. Но когда бывает официальный государственный визит, то таким способом невозможно полететь», — сказал Кулбараков.
По его мнению, новый самолет необходим, потому что Жээнбекова в визитах сопровождают депутаты, члены правительства и сотрудники администрации президента.
Но покупать президенту новый борт, похоже, никто не планирует.
В администрации президента журналисту «Клоопа» сказали, что вопрос покупки самолёта не в их компетенции, и попросили поговорить с госагентством гражданской авиации.
Глава этого агентства Курманбек Акышев сказал, что ничего не знает о требованиях депутатов, и планов покупки нового самолёта, по его словам, сейчас нет.
Чёрные списки на президента не влияют
У авиалиний Кыргызстана не самая впечатляющая история международных перевозок. Сегодня они летают, в основном, в Россию, Казахстан и Китай.
В Европу кыргызские авиакомпании не могут летать с 2006 года, когда Европейская комиссия внесла в чёрный список абсолютно всех авиаперевозчиков страны.
Однако на президентский борт, который обслуживает авиакомпания «Эйр Кей Джи», этот запрет не распространяется, поскольку чёрный список действует только для коммерческих перевозок.
«[Президентский борт] может полететь в любую точку мира, разрешение есть. Самолет в хорошем состоянии. На нем летает президент, премьер-министр и спикер. Обслуживанием самолета занимается компания “Эйр Кей Джи”», — говорит Курманбек Акышев.
Пилот президентского самолёта Турат Исмаилов делает противоречивые заявления по поводу Ту-154. В одном и том же интервью радио «Азаттык» в 2015 году он пожаловался, что советский самолёт устарел и сильно шумит, но затем похвалил судно и сказал, что борт №1 находится в «очень хорошем состоянии».
Тем не менее, с тех пор, как Жээнбеков стал в конце 2017 года президентом, он не совершал на первом борту дальних рейсов — самый далёкий от Бишкека город, куда он отправился на президентском самолёте, был Минск.
Счастливые пассажиры
На сентябрьскую Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке президент Кыргызстана полетел «Турецкими авиалиниями» — тогда по соцсетям и разошлись его селфи с пассажирами.
«Это связано с финансовыми средствами. До Америки [полет] очень дорого обходится. К тому же, не было большой делегации, поэтому он принял такое решение», — объясняет Курманбек Акышев из госагентства гражданской авиации.
Кроме Нью-Йорка, Жээнбеков с начала своего президентства летал гражданскими рейсами по личным делам в Ош и на открытие чемпионата мира по футболу в Москву.
И даже если кыргызское правительство и парламент не найдут денег на новый президентский самолёт, Жээнбеков хотя бы будет собирать аплодисменты от пассажиров:
Фраза в видео: «Дорогие пассажиры, с нами летит наш президент!»
И лавину восхищения в комментариях:
Gulya505595: «Очень хорошо что наш президент прежде всего человек а потом уже…уважаем!!!мы верим он НАДЕЖДА нашей Родины КЫРГЫЗСТАН»
Ubraimova_aizat: «Я очень рада что наш президент он человек простой!»
Abduvalieva_raikana: «Бул эң сонун көрүнүш! Адам баласы канчалын бийктеген сайын-ылдый болуш керек! Эл менен болуш керек. Биз үчүн Чоң сыймык!» (Это самый прекрасный пример! Какую бы высокую должность он не занимал, он должен оставаться приземленным. Нужно быть вместе с народом! Для нас это большая гордость!)
Курс Мамаюсупов: «Супер. Новый президент и прогресс Кыргызстана. Мы доверяем президенту наше будущее».
Речь Кулбаракова в парламенте перевела Эльвира Султанмурат кызы.