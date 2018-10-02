Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков несколько раз пользовался обычными гражданскими рейсами для официальных визитов.

Фотографии пассажиров с президентом затем появлялись в соцсетях и находили положительный отклик среди людей: что может быть прекраснее того, что президент летает наравне с другими гражданами и не пользуется бортом №1?

Но причины, по которым Жээнбеков летает гражданскими рейсами, весьма прозаичны — отсутствие современного самолёта и нехватка денег в бюджете.

Депутат парламента Абтандил Кулбараков заявил 19 сентября, что президентский самолёт — Ту-154 с бортовым номером EX-00001 — устарел и президенту Кыргызстана нужен новый.

«Всем известно, что президент, когда необходимо, летает вместе с народом в Москву обычными рейсами. Но когда бывает официальный государственный визит, то таким способом невозможно полететь», — сказал Кулбараков.

По его мнению, новый самолет необходим, потому что Жээнбекова в визитах сопровождают депутаты, члены правительства и сотрудники администрации президента.

Но покупать президенту новый борт, похоже, никто не планирует.

В администрации президента журналисту «Клоопа» сказали, что вопрос покупки самолёта не в их компетенции, и попросили поговорить с госагентством гражданской авиации.

Глава этого агентства Курманбек Акышев сказал, что ничего не знает о требованиях депутатов, и планов покупки нового самолёта, по его словам, сейчас нет.