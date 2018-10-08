Министр труда Исакунова использовала дипломатический паспорт в личных целях — Генпрокуратура

Министр труда и соцразвития Таалайгуль Исакунова. Фото: Пресс-служба правительства.

Кыргызская Генеральная прокуратура подтвердила, что руководство Министерства соцразвития и труда использовало дипломатические паспорта в личных целях.

В пресс-службе генпрокуратуры сообщили, что в ноябре 2017 года Таалайгуль Исакунова, находясь в отпуске, совершила несколько личных поездок — для этого она использовала свой дипломатический паспорт без разрешения премьер-министра.

Тогда Исакунова побывала в США, где поучаствовала в глобальном симпозиуме «Достижение постоянного доверия через инновации». Потом она поехала в Аргентину, где участвовала во Всемирной конференции по борьбе с эксплуатацией детского труда. После этого она побывала в Санкт-Петербурге (Россия), где участвовала в заседании Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-участников СНГ. Тогдашний премьер-министр Сапар Исаков отказал ей в этой поездке.

По информации генпрокуратуры, бывшая заместительница министра Зууркан Каденова использовала диппаспорт в личных целях и съездила в Иран в апреле 2017 года. Также, будучи в отпуске, она участвовала в учебной программе в сентябре 2018 года в Южной Корее, где ее сняли с рейса за дебош.

Также, говорят в прокуратуре, руководство министерства труда не направляло в Министерство иностранных дел уведомления и отчеты об итогах командировок, а это нарушение закона.

4 октября главный надзорный орган направил в правительство представление об устранении нарушений закона.

В пресс-службе правительства журналистке «Клоопа» сообщили, что там рассмотрят все материалы по зарубежным поездкам Исакуновой и ее заместителей и примут «соответствующие меры».

Противостояние министерства и депутата Касымалиевой

С просьбой проверить поездки руководства министерства труда в генпрокуратуру обратилась Аида Касымалиева, депутат кыргызского парламента.

Это произошло после того, как замминистра ведомства Зууракан Каденову сняли с рейса «Сеул – Алматы» за дебош в алкогольном опьянении.

По словам Касымалиевой, Исакунова и ее заместители регулярно совершали зарубежные поездки вместо приглашенных специалистов без разрешения премьер-министра, а также вывозили за рубеж свои семьи и пользовались диппаспортом в частных поездках.

5 октября Касымалиева опубликовала в фейсбуке документы о поездках министра в США и Аргентину. Депутат заявила, что Исакунова поехала на мероприятие без разрешения премьер-министра.

На это в минтруда заявили, что Касымалиева «регулярно публикует необоснованные обвинения в адрес руководства Министерства труда, вводя население в заблуждение».

Кроме того, Касымалиева и Мамытова сошлись на теледебатах. Там замминистр заявила, что они с Касымалиевой — одноклассницы, и депутат соперничает с ней с детства.

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