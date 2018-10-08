«Клоопу» нужна новая сотрудница (или сотрудник).

Вы будете писать о нашей Кыргызской космической программе и Школе спутникостроения для девочек, а также о тех безумных технологических штуках, которые «Клооп» постоянно делает — например, как мы используем искусственный интеллект или нейронные сети для журналистики.

Ещё вы будете создавать тренинговые онлайн-пособия «Клоопа» — у нас накопилось столько уникальных знаний, хотим делиться ими со всем миром.

Но прекраснее всего то, что вы будете причастны к историческим событиям. Вы будете непосредственно связаны с запуском первого кыргызского спутника. Вы будете рассказывать о том, что ново не только для Кыргызстана, но и, не постесняемся заявить, для всего мира.

Что вы должны уметь делать?

Уметь интересно писать.

Иметь представление о том, как создавать интересные видео для инстаграма (включая инстасторис) и для ютуба.

Свободно владеть английским, в том числе уметь интересно писать на нём.

Быть любопытной (или любопытным). Необязательно разбираться в спутникостроении или нейронных сетях — гораздо важнее искренне интересоваться тем, как всё это устроено, гореть желанием узнать новое и рассказать другим.

Иметь возможность работать в Бишкеке полный рабочий день.

Заполните эту форму до 25 октября 23:55, чтобы мы рассмотрели вашу заявку.