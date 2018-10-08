Подъемники в двух бишкекских подземных переходах до сих пор не работают. Чиновники говорят: всему виной нехватка денег на их техническое обслуживание — для этого нужно несколько тысяч сомов в месяц. На установку подъемников потратили 6,7 млн сомов.

Мэрия Бишкека обещала установить электроподъемники в подземных переходах еще в октябре 2017 года, когда два перехода в центре города только отреставрировали. Такие подъемники нужны, чтобы людям на колясках не приходилось подниматься и спускаться по лестницам.

Первый такой лифт появился в подземном переходе возле ЦУМа лишь в декабре 2017-го. Тогда мэрия объяснила позднюю установку подъемника тем, что он задержался на кыргызско-казахской границе. Спустя некоторое время мэрия установила электроподъемник и в подземном переходе возле филармонии.

За год подъемниками почти ни разу не пользовались (возможно, это происходило только во время открытия). А позже понадобились деньги для их технического обслуживания: по 1600-1700 сомов в месяц на каждый из четырех.

Этих денег за год не нашлось, и подъемники так и не заработали.