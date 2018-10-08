Подъемники в двух бишкекских подземных переходах до сих пор не работают. Чиновники говорят: всему виной нехватка денег на их техническое обслуживание — для этого нужно несколько тысяч сомов в месяц. На установку подъемников потратили 6,7 млн сомов.
Мэрия Бишкека обещала установить электроподъемники в подземных переходах еще в октябре 2017 года, когда два перехода в центре города только отреставрировали. Такие подъемники нужны, чтобы людям на колясках не приходилось подниматься и спускаться по лестницам.
Первый такой лифт появился в подземном переходе возле ЦУМа лишь в декабре 2017-го. Тогда мэрия объяснила позднюю установку подъемника тем, что он задержался на кыргызско-казахской границе. Спустя некоторое время мэрия установила электроподъемник и в подземном переходе возле филармонии.
За год подъемниками почти ни разу не пользовались (возможно, это происходило только во время открытия). А позже понадобились деньги для их технического обслуживания: по 1600-1700 сомов в месяц на каждый из четырех.
Этих денег за год не нашлось, и подъемники так и не заработали.
Подъемники должны быть на балансе предприятия «Бишкекгорлифт», но его главный бухгалтер Назгуль Пратова утверждает, что пока их не перевели на баланс «Горлифта» — предприятие еще не получило необходимых документов от Управления капитального строительства (УКС).
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Ведущий специалист УКС Актан Касымов объясняет, что «Бишкекгорлифт» не может эксплуатировать подъемники, пока не будет финансирования их технического обслуживания.
«Этот вопрос должны решить в Бишкекском городском финансовом управлении», — говорит он.
Исполняющий обязанности директора «Бишкекгорлифта» Эрик Эшимбеков рассказывает, что предприятие обратилось в мэрию Бишкека, чтобы ему дали финансирование на обслуживание подъемников.
Советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова говорит, что вопрос финансирования решат после того, как «Бишкекгорлифт» примет подъемники на баланс. Она добавляет, что, возможно, у предприятия найдутся и свои деньги на их техническое обслуживание.
Городские власти неоднократно утверждали, что подъемники вот-вот введут в работу, однако они по-прежнему не работают. На то, чтобы оборудовать две подземки лифтами власти потратили 6,7 млн сомов. Для того, чтобы установить их поскорее, их заказали в разных странах: подъемники у филармонии привезли из Беларуси, а возле ЦУМа — из России.
«Была мысль заказать в одной фирме подъемники. Но там получалось, что поставку нужно было ждать очень долго, и ремонтные работы бы в переходах затянулись. Поэтому решено было заказать в двух разных местах», — объясняет Актан Касымов из УКС.
Несмотря на это подъемники установили позже — почти через два месяца после открытия подземного перехода.
Соавтор: Рустам Халимов