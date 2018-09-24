«Я пила только валерьянку». Уволенная чиновница отрицает дебош в аэропорту Сеула

Каденова рассказала изданию 24.kg, что не употребляла алкоголь перед вылетом из Сеула, а на борту самолета ни с кем не скандалила.

По её словам, она пила только корвалол и валерьянку из-за проблем с сердцем, но на борту самолета «ей стало плохо».

«Хотела пойти в туалет, а стюардесса мне не разрешила, сказав, что туалет еще не открыли. Она принесла мне пакет, и меня вырвало два раза. Я думаю, мне стало плохо из-за того, что я на голодный желудок выпила лекарство», — сказала она.

Каденова назвала свое увольнение «политическим решением» и заявила, что готова была сама уйти с поста замминистра после инцидента.

Чиновница лишилась своего поста после того, как 22 сентября её сняли с рейса авиакомпании «Эйр Астана» из Сеула в Алматы.

По словам очевидцев, Каденова была в нетрезвом состоянии и вступила в перепалку с членами экипажа, что привело к задержке рейса.

Депутат Аида Исмаилова, которая летела этим же рейсом, написала в соцсетях, что самолет не смог вылететь из-за того, что «высокопоставленный чиновник из Кыргызстана» отказывалась покидать самолет полтора часа.

В тот же день посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султанов заявил, что авиаперевозчик включил Каденову в черный список.

Сама чиновница подтвердила журналистам 24.kg, что кыргызское посольство не помогло ей в критической ситуации. Она отрицает, что оказалась в черном списке «Эйр Астаны» и сказала, что вернулась рейсом этой же авиакомпании на следующий день после инцидента.

Соавтор: Камилла Халилова