Глава фракции «Ата-Мекен» Алмамбет Шыкмаматов потребовал привлечь Сегизбаева к ответственности еще 14 сентября. Политик считает, что бывший глава ГКНБ злоупотребил полномочиями.

Тогда же депутатка Наталья Никитенко заявила, что у «Белизгейта» был заказчик, которого должны найти правоохранительные органы.

«Все слышали, что Атамбаев говорил о том, что привлечет Сегизбаева, если документы окажутся поддельными. За слова нужно отвечать. Речь идет о чести и достоинстве партии, людях, которые подвергались давлению. Это негативно отражается не только на партиях, но и политической системе», — говорит она.

Фракция «Ата-Мекен» уже подала заявление в Генеральную прокуратуру, чтобы действиям Сегизбаева дали юридическую оценку.

«Речь идет о верховенстве закона. Речь идет о [экс] главах спецслужбы и генеральной прокуратуры (Индиры Джолдубаевой), имея власть в силовых структурах, устраивают провокацию в отношении политических оппонентов. Это недопустимо в демократическом обществе», — объясняет Шыкмаматов.