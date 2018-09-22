Зууракан Каденова

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев освободил от занимаемой должности замминистра соцразвития Зууракан Каденову, которую сняли с рейса «Сеул – Алматы» из-за алкогольного опьянения.

Мухаметкалый Абылгазиев подписал постановление об освобождении от должности Зууракан Каденовой.

Принять меры в отношении Каденовой премьер-министра попросил президент Сооронбай Жээнбеков из-за инцидента в аэропорту Сеула. Скандал с участием Каденовой произошел 22 сентября, когда она должна была вылететь из Сеула в Алматы рейсом авиакомпании «Эйр Астана».

По словам депутатки кыргызского парламента Аиды Исмаиловой, чиновница была в состоянии сильного опьянения, из-за чего сотрудники авиакомпании были вынуждены снять ее с рейса. В результате самолет задержался примерно на два часа.

Первоначально было неизвестно, кем именно была чиновница, из-за которой был задержан рейс. Ее личность подтвердил посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султанов. Сама Каденова также подтвердила, что находится в аэропорту Сеула.

Пока неизвестно точно, был ли визит чиновницы в Южную Корею дипломатическим. По одной из версий, она прилетела за счет корейской стороны на курсы, по другой – прибыла туда в составе кыргызской делегации.

До назначения на должность заместителя министра соцразвития Каденова занимала аналогичную должность в министерстве образования.