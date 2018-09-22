Рейс «Сеул – Алматы» был задержан из-за кыргызской чиновницы — по словам очевидцев, она была пьяна и вступила в перепалку с членами экипажа. Посол Кыргызстана в Южной Корее сообщил, что это замминистра соцразвития Зууракан Каденова — она также подтвердила, что находится в аэропорту Сеула.

Обновлено в 18:40

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О задержке рейса авиакомпании «Эйр Астана» рассказала в своих социальных сетях кыргызская депутатка Аида Исмаилова.

«Нас, всех пассажиров, сняли с рейса Сеул-Алматы по причине того, что не могли 1.5 часа вывести пассажирку, высокопоставленную чиновницу одного из наших министерств за состояние сильного алкогольного опьянения… Не хотела писать, но злость невозможная, сейчас сказали, что возможно вообще сегодня не полетим, столько людей транзитных, одни иностранцы… Ужас. Позор!» – пишет депутатка.

В результате рейс все таки вылетел, но с двухчасовым опозданием. Сотрудники посольства Кыргызстана в Южной Корее должны были забрать кыргызстанку из аэропорта и разместить ее в отеле, но по их словам, она отказалась от их помощи.

На фото замминистра соцразвития Зууракан Каденова (в красном платье). Фото было опубликовано в ее социальных сетях 18 сентября.

По словам посла Кыргызстана в Южной Корее Кылычбека Султана, снятая с рейса чиновница — это замминистра соцразвития Зууракан Каденова. Он утверждает, что авиакомпания внесла Каденову в «черный список».

Сама она подтвердила 24.kg, что находится в аэропорту Сеула и пожаловалась, что кыргызское посольство ей не помогло.

О том, почему ее сняли с авиарейса, Каденова рассказывать отказалась. За задержку авиарейса ей может грозить крупный штраф.

Если бы Каденова находилась в Южной Корее в личной поездке, то за задержку рейса ей могло бы грозить наказание в рамках местного законодательства.

24.kg, ссылаясь на собственные источники в министерстве соцразвития, пишет, что поездка не была служебной командировкой. По информации издания, чиновница взяла отпуск, чтобы отправиться на курсы, организованные Корейским агентством по международному сотрудничеству. Но, по словам статс-секретаря Минтруда и соцразвития КР Каныбека Абдиева, чиновница посещала страну в составе кыргызской делегации.

Инцидент в аэропорту Сеула привлек внимание президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева сообщила в своих социальных сетях о том, что Жээнбеков поручил премьер-министру Абылгазиеву принять меры, если информация о поведении кыргызской чиновницы подтвердится.

Кроме того, пресс-секретарь президента заявила, что Каденова не является племянницей Жээнбекова, как об этом писали некоторые кыргызстанцы в кыргызском сегменте интернета.

До назначения на должность заместителя министра соцразвития Каденова занимала аналогичную должность в министерстве образования.