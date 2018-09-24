Вечером 23 сентября на фейсбуке распространилась информация о том, что оппозиционер Омурбек Текебаев скончался от сердечного приступа. Однако в тот же вечер пресс-секретарь Госслужбы исполнения наказаний Элеонора Сабатарова посетила исправительную колонию №47, где содержится политик, и сообщила, что он жив.
«Я не стала снимать его в камере, поэтому мы вышли на улицу. Я с ним поговорила и сообщила ему о его же “смерти” в соцсетях, а он удивился. На здоровье он не жалуется, принимает лекарства […] У нас тюрьмы лагерного типа, вы не думайте, что они как в фильмах за решетками сидят», — сказала Сабатарова «Клоопу».
В ноябре 2017 года Верховный суд Кыргызстана приговорил оппозиционера к восьми годам лишения свободы, однако после этого к нему применили амнистию и сократили срок до 4,5 лет.
По версии следствия, Текебаев в бытность заместителем председателя Временного правительства получил взятку от российского бизнесмена Леонида Маевского за доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».
Сам Текебаев считает, что дело против него — политическое, а обвинения против него начали выдвигать после того, как он стал критиковать власть в лице президента Алмазбека Атамбаева.