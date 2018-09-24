Вечером 23 сентября на фейсбуке распространилась информация о том, что оппозиционер Омурбек Текебаев скончался от сердечного приступа. Однако в тот же вечер пресс-секретарь Госслужбы исполнения наказаний Элеонора Сабатарова посетила исправительную колонию №47, где содержится политик, и сообщила, что он жив.

«Я не стала снимать его в камере, поэтому мы вышли на улицу. Я с ним поговорила и сообщила ему о его же “смерти” в соцсетях, а он удивился. На здоровье он не жалуется, принимает лекарства […] У нас тюрьмы лагерного типа, вы не думайте, что они как в фильмах за решетками сидят», — сказала Сабатарова «Клоопу».