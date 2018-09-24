Аппарат президента «просил скрыть информацию» о скандале с кыргызской чиновницей в аэропорту Сеула

Посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан заявил, что аппарат президента просил его не распространять информацию о том, как замминистра труда Зууракан Каденову сняли с рейса после скандала в аэропорту Сеула.

Своё неожиданное заявление посол сделал на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, сотрудники аппарата президента связались с дипмиссией Кыргызстана в Южной Корее и попросили не рассказывать о том, как замминистра труда Каденову 22 сентября сняли с рейса в Сеуле.

По свидетельству нескольких очевидцев, чиновница «устроила дебош» в самолёте авиакомпании «Эйр Астана», который должен был лететь из Сеула в Алматы.

Султан утверждает, что Каденова была пьяна, а из-за её дипломатического паспорта к ней в аэропорт вынуждена была поехать консул посольства Кыргызстана.

«Когда наш консул приехала в аэропорт, Зууракан Каденова стояла с двумя полицейскими, представителями аэропорта. Замминистра шаталась, и от нее сильно пахло спиртным. Ее одежда была испачкана, она вела себя агрессивно», — рассказал Султан журналистам.

После того, как история о Каденовой попала в прессу, правительство отстранило её от должности замминистра.

Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева опровергла слова посла Кыргызстана. По её словам, аппарат президента доложил об инциденте с Каденовой главе государства Сооронбаю Жээнбекову, а тот попросил МИД Кыргызстана «изучить информацию», а премьер-министра — «принять меры».

Сама Каденова утверждает, что не употребляла алкоголь перед вылетом и не устраивала на борту самолёта никаких скандалов, а в аэропорту ей стало плохо «из-за валерьянки и корвалола», которые она, по её словам, приняла на голодный желудок.

Тем не менее она заявила, что не будет оспаривать своё увольнение.

По теме:

• Кыргызскую чиновницу сняли с международного авиарейса из-за алкогольного опьянения

• «Я пила только валерьянку». Уволенная чиновница отрицает дебош в аэропорту Сеула