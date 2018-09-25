МИД хочет уволить посла в Южной Корее из-за его пресс-конференции о «пьяной чиновнице»

Кылычбек Султан

Кыргызский МИД заявил, что посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан нарушил закон о дипслужбе, рассказав журналистам об инциденте с «пьяной» замминистра труда Зууракан Каденовой в Сеуле.

В Министерстве иностранных дел считают, что своей пресс-конференцией Султан также нарушил «элементарные нормы дипломатической этики».

По сообщению пресс-службы, у министерства есть сведения о других возможных нарушениях посла Кыргызстана.

«В случае их подтверждения, [сведения] будут переданы в соответствующие органы. Не исключаем, что именно указанные нарушения сподвигли Султана на подобное поведение», — сообщил МИД в своем пресс-релизе.

Министерство собирается предложить президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову уволить Султана с должности посла.

Султан сообщил изданию 24.kg, что реакция МИД была ожидаема.

«Ждем ответа главы государства […] Но я верю, что президент Сооронбай Жээнбеков, который сам призывал всех граждан говорить открыто о коррупционных схемах, поддержит меня. Я последовал его рекомендации и публично сообщил о нарушениях во внешнеполитическом ведомстве нашей страны», — сказал посол Кыргызстана.

«Дебош в самолёте»

Пресс-конференцию Султан дал в Бишкеке 24 сентября.

На ней он сделал неожиданное заявление о том, что сотрудники аппарата президента попросили посольство Кыргызстана в Южной Корее не рассказывать о том, как замминистра труда Зууракан Каденову сняли с рейса за «дебош» в самолёте.

Инцидент с Каденовой произошёл 22 сентября — по свидетельству очевидцев, а также сотрудников посольства Кыргызстана, она устроила скандал в самолёте авиакомпании «Эйр Астана» перед началом полёта из Сеула в Алматы.

В результате рейс был задержан на полтора часа, а Каденову сняли с рейса. Прибывшие за ней в аэропорт консул посольства Кыргызстана утверждает, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

После того, как эта история попала в прессу, Каденову сняли с поста замминистра.

Сама она отрицает, что была в тот день пьяна, и говорит, что ей было плохо из-за того, что она приняла лекарства на голодный желудок. При этом Каденова заявила, что не будет оспаривать своё увольнение.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева утверждает, что аппарат президента не просил посольство Кыргызстана в Сеуле скрыть информацию об этом инциденте.

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