Офис ПРООН в Кыргызстане опубликовал мини-фильм «Ала-качуу» режиссера Азима Азимова о похищении девушек для вступления в брак. Редакция Kloop.kg его внимательно посмотрела и советует вам ознакомиться с ним прямо сейчас.

Фильм рассказывает историю сельской школьницы по имени Ажар, которая живет вместе со своей матерью, пока отец находится на заработках в России.

Девочка старается помогать матери по дому, но имеет свои собственные заботы и увлечения, её ближайшая мечта — это выиграть музыкальный конкурс, который поможет школе приобрести пианино.

Семья живет небогато, и мать время от времени влезает в долги — один из соседей по имени Баатыр уже третий месяц не может получить назад свои деньги и сильно раздражается из-за этого, ругаясь с Ажар.

Однажды после учебы Ажар похищают неизвестные парни. Об этом узнает её мать, но она не знает, что делать, и идет за помощью к Баатыру — мужчина, одновременно чувствуя вину за ссору с Ажар из-за денег, осознает тяжесть ситуации и решает помочь.

Вместе с Баатыром мать Ажар сначала едут в милицию, но в отделении никого нет — тогда взрослые решают спасать девочку своими силами. Они едут в дом, где находится Ажар, и вытаскивают её оттуда, с трудом преодолевая моральное давление.

Несмотря на препятствия со стороны родных похитителя, все складывается удачно — вовремя приезжает милиция, и взрослые вместе с Ажар едут домой.

На что стоит обратить внимание:

Фильм уделяет большое внимание проблеме похищения девушек в брак и тому, что её окружает.

Например, в одном эпизоде, когда мать Ажар и Баатыр приезжают спасать девочку, они встречают молдо, и он, проходя мимо, говорит, что не хочет проводить обряд нике с несовершеннолетней.

Запрет на нике с несовершеннолетними — это часть общественной дискуссии, которая шла на протяжении нескольких лет в Кыргызстане, пока не был принят закон, запрещающий подобную практику.

Фильм также поднимает вопрос давления традиций и моральный устоев. Очень ярко это показывает эпизод с пожилой женщиной, которая легла на порог, чтобы Баатыр и мать девочки не смогли выйти из дома — потому что воспитание не позволяет перешагивать через пожилых, а если сделаешь так, то «не будет счастья».

Однако Баатыр находит в себе силы и переступает и через пожилую женщину, и через моральное давление, и через свои собственные страхи.

Фильм обращает большое внимание важности поддержки со стороны близких во время похищения девушек.

Роль Баатыра сильно выставлена на первый план как образец правильного поведения мужчины в подобных ситуациях — это показывает его ключевая фраза, мораль всего фильма: “чужих дочерей не бывает”.

Координаторка гендерных программ ПРООН Умутай Даулетова признает, что, несмотря на то, что фильм говорит о правах женщин, роль Баатыра как мужчины очень сильна, потому что “таковы реалии Кыргызстана”.

«Мы хотели, чтобы фильм был максимально приближен к реальности, поэтому “спасателем” снова выступает мужчина. Само по себе это неплохо, но хотелось бы, чтобы жизнь и судьбы девочек зависели от них самих. Мы это будем обсуждать при показах фильма в регионах», — говорит она.

Почему это важно:

Фильм посвящен 20-летней Бурулай, которая была убита своим похитителем в отделении милиции — этот случай вызвал большой общественный резонанс и вновь поднял обсуждение прав женщин в Кыргызстане.

Часто подобные похищения заканчиваются изнасилованием и заключением брака против воли девушки. По данным ООН, в Кыргызстане каждый час происходит ала-качуу, и как минимум 35% браков в Кыргызстане — результат похищения.

При этом суды в среднем наказывают преступников за ала-качуу менее строго, чем за кражу, скотокрадство и угон автомобиля. Вы можете посмотреть подборку материалов Kloop.kg, чтобы понять, насколько тяжелая эта проблема в Кыргызстане.

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