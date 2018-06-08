Возвращать себе приватизированные в 90-х годах детские сады Кыргызстан начал еще в 2010 году — с тех пор в Бишкеке вернули в муниципальную собственность 11 зданий. При этом в городе их все равно не хватает — своей очереди ждут более 4 тысяч детей.

Почему это важно: В Кыргызстане не хватает детских садов. По статистике, ходить туда может только один из пяти дошкольников. Государственные детские сады переполнены, а чтобы попасть в них, приходится годами ждать в очереди. Государство постепенно пытается вернуть здания детских садов в свою собственность и таким образом решить эту проблему.

У бишкекчанки Кызжибек Сыргаевой двое детей. Они ходят в детский сад при Генштабе, но перед этим им пришлось несколько лет стоять в очереди. Сыргаева рассказывает, что из-за переполненности государственных детсадов, в их группах может быть по 40 детей.

«Когда моему старшему сыну исполнилось два года, мы решили отдать его в садик и встали в очередь. В очереди мы стояли два года, и мой сын пошел в садик, когда ему было уже четыре. Свою дочку я зарегистрировала в очереди, когда еще была беременной ей, и она смогла пойти в садик через год», — рассказывает Сыргаева.

Сейчас в Кыргызстане работает около 1000 дошкольных учреждений, но статистика показывает, что только один из пяти детей в стране имеет доступ к дошкольному образованию.

В 2010 году стало известно, что из более 1000 детских садов по всей стране по назначению работало чуть больше половины. Тогда правительство Кыргызстана решило вернуть в госсобственность незаконно приватизированные в 90-х годах детсады.

В Бишкеке государственные детские сады переполнены более, чем в два раза. Например, в детсаду №47, рассчитанном на 210 мест, учатся более 500 детей, а в очереди стоят еще 200 человек. В минобразе говорят, что в Бишкеке больше четырех тысяч детей ждут своей очереди в детские сады.

Возвращенные и новые детсады

Пресс-служба Фонда по управлению госимуществом сообщила, что он вернул в собственность мэрии Бишкека 11 детских садов, и все они теперь работают по назначению.

Что располагалось в этих детских садах до возвращения и как происходил этот возврат?

Некоторые здания продали частникам еще в 90-х годах. В таких случаях районная прокуратура через суд добивалась признания такой продажи недействительной — после этого детский сад возвращался государству. Так удалось вернуть детсад в микрорайоне «Красный строитель» — до этого в этом здании делали пробки для вино-водочных изделий.

В других случаях в зданиях детских садов располагались государственные органы, и мэрия Бишкека требовала у них освободить помещения. Например, в детском саду №78 до 2015 года находилось управление социального развития Первомайского района.

По словам мэра Бишкека Албека Ибраимова, в 2018 году городские власти планируют вернуть еще три детских сада. Кроме того, мэрия строит в бишкекских жилмассивах новые сады и поощряет открытие частных детских садов — их освободили от некоторых налогов.

В Бишкеке сейчас работают 116 частных детских садов.