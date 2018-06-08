Налоговая начнет проверять декларации депутатов и чиновников с 1 июля

Государственная налоговая служба проверит декларации госслужащих — ведомство будет сверять сведения их деклараций с данными ГРС и прочих органов. Если налоговая выяснит, что в декларации депутата или чиновника есть нестыковки, то эти сведения передадут генпрокуратуре.

Пресс-секретарь Налоговой службы Эркин Сазыков говорит, что старт кампании по проверке деклараций госслужащих запланирован на 1 июля.

«Мы будем сверять декларации каждого госслужащего с данными ГРС и прочими органами. Если в них будут несоответствия, мы будем передавать соответствующие материалы в генпрокуратуру», — сказал Сазыков.

По словам пресс-секретаря, проверка деклараций депутатов и чиновников будет идти пофамильно. А в октябре этого года Налоговая службы опубликует на своем сайте обновленные данные о доходах депутатов и чиновников.

Обсуждение деклараций депутатов началось 7 июня, когда издание «Кактус» опубликовало материал о доме депутата Камчыбека Жолдошбаева, который он не указал в своей декларации.

Элитная недвижимость Жолдошбаева находится в микрорайоне «Джал» и занимает площадь в 2,5 гектара.

По словам журналистов «Кактуса», связь этого дома с Жолдошбаевым им подтвердили охранники дома и помощник депутата.

Редакция Kloop.kg проверила собственника недвижимости — согласно данным из кадастрового департамента, дом зарегистрирован на компанию «Беш Сары», которой владеет депутат.

Представитель Налоговой службы Анарбай Мойдунов в интервью изданию «Вести» сказал, что ведомство передаст в генпрокуратуру сведения о доме Жолдошбаева, которого нет в его декларации.

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