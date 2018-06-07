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Журналисты издания «Кактус» нашли дом депутата Камчыбека Жолдошбаева, который он не указал в декларации — по данным журналистов, дом находится в бишкекском микрорайоне «Джал», и его площадь составляет около 2,5 гектар.

Обновлено: В Государственной налоговой службе сообщили журналистам Vesti.kg, что передадут все материалы о незадекларированном доме Жолдошбаева в генпрокуратуру, которая должна расследовать происхождение этого имущества.

«Кактус» опубликовал видео с домом Жолдошбаева 7 июня — на кадрах виден большой дом в форме буквы «О», рядом с которым расположен бассейн. В декларации депутата этот дом не указан в списке недвижимого имущества.

По словам журналистов «Кактуса», охранники дома и помощник депутата подтвердили, что недвижимость принадлежит Жолдошбаеву. Сам дом находится по улице Бакаева в бишкекском микрорайоне «Джал».

Редакция Kloop.kg проверила собственника недвижимости — согласно данным из департамента кадастра, дом зарегистрирован на компанию «Беш-Сары», которой владеет депутат.

Жолдошбаев известен своими неосторожными высказываниями, которые активно обсуждались в соцсетях.

16 мая во время рассмотрения отчета депутатской комиссии по модернизации ТЭЦ Жолдошбаев предложил бизнесменам скинуться и выплатить внешний долг Кыргызстана.

Во время другого заседания парламента депутат был недоволен тем, что во время прямой трансляции из Жогорку Кенеша телеканал КТКР снимает народных избранников с «красными лицами».

«Вы видели, как мы там выглядим? Лицо красное, нос красный. Вас-то (вице-спикера Миралана Бакирова) они показывают в хорошем виде, а наш (остальных депутатов) вид оставляет желать лучшего», — говорил он.

В феврале 2018 года парламентарий сказал, что ему стыдно перед коллегами, которые приезжают на работу на маршрутных такси или приходят пешком. Тогда он предложил рассмотреть вопрос о возвращении депутатам служебных машин.

Камчыбек Жолдошбаев. Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik

После серии пожаров на Ошском рынке Бишкека в 2018 году, Жолдошбаев призвал «найти и сжечь» поджигателей рынка. «Надо их быстро найти и сжечь. Да, можно сказать, что случайно, когда курил сигареты, поджег себя. За это пострадавшие с Ошского рынка будут только благодарны», — сказал он.

Торговые дома, которые принадлежат компании депутата, находятся именно на Ошском рынке.

В октябре 2017 года Жолдошбаева вместе с Тазабеком Икрамовым и Алмазом Жутановым исключили из парламентской фракции «Онугуу-Прогресс».

«Они устраивали всякие интриги, распространяли неверную информацию. Вот такие грязные вещи стали причиной такого решения. В нашей фракции должно быть согласие, и большинство обязаны поддерживать политику фракции», — сказал тогда депутат от «Онугуу-Прогресс» Тынчтыкбек Шайназаров.

Чем еще владеет Жолдошбаев и его семья

Согласно налоговой декларации за 2016 год, Жолдошбаев — учредитель и собственник как минимум пяти предприятий, а его близкий родственник владеет мини-автопарком из четырех машин: «Лексусами» LS 430 и RX300, БМВ X5 и «Субару Форестер».

За исключением последнего, все эти автомобили — представительского класса и, по самым скромным подсчетам, их общая стоимость составляет 42 тысячи долларов. При этом задекларированный годовой доход владельца этих машин по месту основной работы — 171 тыс. сомов — чуть менее $2500.

Жолдошбаев — учредитель компании «Беш-Сары». Ей принадлежат два больших торговых дома на территории Ошского рынка в Бишкеке. Также парламентарий учредитель микрокредитной компании «Profit Credit Company» и компании «Беш-Сары К», занимающейся добычей угля.

Всеми этими компаниями руководят две дочери депутата — Наргиз и Гулиза Жолдошбаевы.

Жолдошбаев и две его дочери владеют тремя квартирами в Бишкеке: в 12 микрорайоне, на улицах Исанова и Байтик-Баатыра. Стоимость квартир в доме, где зарегистрирована Гулиза Жолдошбаева, варьируется на рынке недвижимости от 70 тысяч до 280 тысяч долларов США.

Соавтор: Эльдияр Арыкбаев