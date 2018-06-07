Искусственный интеллект предсказывает преступления. Kloop.kg побывал в Дубае и рассказывает, как там устроен «Безопасный город»

Эти участки больше похожи на комнаты отдыха с игровой зоной. Здесь можно не только сообщить о преступлении, но и проверить свои навыки вождения на авто-симуляторе, выпить кофе или почитать что-нибудь из библиотеки.

«Умный» полицейский участок в Дубае. Фото: Регина Им / Kloop.kg В участке можно проверить свои навыки вождения на симуляторе. Фото: Регина Им / Kloop.kg

Сейчас в Дубае открыт первый «умный участок», но к концу года они должны появиться в каждом из 10 районов города.

А еще совсем скоро дубайские полицейские будут патрулировать город и выезжать на вызовы на летающих мотоциклах. Полиция Дубая уже протестировала первые ховер-байки российской компании Hoversurf и сейчас готовит пилотов.

Предсказатель преступлений

Один из крупнейших проектов дубайской полиции сегодня — искусственный интеллект, который не только защищает данные жителей от хакерских атак, но и умеет предсказывать преступления: их время, место и даже вид.

«У нас есть доступ ко многим данным из разных источников. Основываясь на истории преступлений, мы можем знать локацию и время предполагаемого преступления и его тип. Нет 100-процентной гарантии, что это преступление произойдет, но это может нам очень помочь», — рассказывает Аль Разуки.

Каждый день полиция Дубая отправляет свои мобильные группы на патрулирование не по случайным маршрутам — искусственный интеллект определяет самые криминогенные зоны города, и полицейские отправляются именно туда.

«Раньше полицейские патрулировали территории. Они выходили на смену, брали автомобиль и ездили без цели. Сейчас же система будет им указывать, куда необходимо ехать, потому что именно в этом месте наблюдалось большее количество преступлений за последние 24 часа или за последний год», — объясняет глава отдела искусственного интеллекта.

Центр управления «Безопасным городом» в Дубае. Фото: Регина Им / Kloop.kg

Все данные системы «Безопасный Дубай» хранятся в дата-центре штаб квартиры полиции Дубая. Его объем — 1,8 петабайт (это более 1,8 млн гигабайт), но его планируют увеличить до 4 петабайт.

Система безопасности дата-центра отражает сотни попыток хакерских атак каждый день. Чаще всего их совершают хакеры из Китая и России.

Полиция и жители

В полиции Дубая работает около 20 тысяч человек. Первое, что отличает местных полицейских от милиционеров любой постсоветской страны — это отношение к работе и людям.

Работать в полиции Дубая очень престижно, а жители города относятся к правоохранителям с большим доверием. В полиции гражданских часто называют «клиентами», подразумевая, что от полицейских ожидают качественный сервис.

«Мы много работаем над тем, чтобы улучшить свой сервис. У нас есть, как мы его называем, “измеритель счастья”. Этот измеритель мы установили во всех наших точках по обслуживанию клиентов, чтобы люди могли оценивать наш сервис: довольны они или нет», — говорит Аль Разуки.

Такие «измерители счастья» стоят почти в каждом офисе государственных услуг. Каждый человек может оценить работу сотрудника или сервиса через специальный терминал или приложение. Министерство счастья (да, так официально называется ведомство) при правительстве Дубая каждый год подводит итоги показателей этих измерителей и объявляет организацию-победителя.

Дубайская полиция сделала своим вторым логотипом желтый смайл. Фото: Регина Им / Kloop.kg

По словам Аль Разуки, полиция Дубая последние несколько лет по уровню открытости и качества обслуживания уступает только Дубайской электрической компании. Однако он считает, что второе место стимулирует полицейских еще больше стараться, чтобы обеспечить комфорт и безопасность граждан.

«У наших офицеров очень плотный график тренировок и тренингов в разных областях. Это могут быть и тренинги по работе с клиентами, и языковые курсы. У нас много сотрудников, которые говорят по-китайски, по-немецки, по-французски. И даже наши приложения работают на шести языках. Большинство туристов могут воспользоваться нашей системой на знакомом им языке», — рассказывает он.

Дубайская полиция сделала своим вторым логотипом желтый смайл. На фасаде центра управления «Безопасным городом» расположен огромный смайл, а полицейские носят на форме маленькие желтые улыбающиеся значки.

«Мы это делаем, чтобы еще раз показать, что очень близки к гражданам. Мы всегда на их стороне, и они могут нам доверять», — говорит Аль Разуки.

Смертность на дорогах все равно растет

В Кыргызстане стали чаще говорить о проекте «Безопасный город» на фоне частых публикаций о ДТП со смертельным исходом. Парламент потребовал от правительства найти деньги и ускорить его реализацию, надеясь таким образом сделать дороги в Кыргызстане безопаснее.

Если опираться на статистику по Дубаю с 2011 по 2016 годы, то, несмотря на новейшие технологии, количество происшествий на дорогах возросло. За это время ДТП стали происходить чаще, а количество смертей на дорогах выросло со 134 до 198.

Это можно объяснить тем, что 3-миллионное население мегаполиса растет, а вместе с ним — и количество транспорта. Кроме того, инфраструктура Дубая ориентирована скорее на автомобили, чем на пешеходов — дойти пешком до соседнего квартала иногда просто невозможно, потому что тротуары могут перекрываться опорными столбами авторазвязок.

Зато других преступлений становится меньше по мере внедрения новых технологий и обучения персонала.

Например, с 2013 года в Дубае количество преступлений на 100 тысяч человек сократилось с 58,6 до 36,4.

В начале 2018 года, благодаря этому показателю, Дубай оказался почти в самом концу индекса преступности Numbeo, который формируется по информации пользователей со всего мира.

В Дубае действительно можно чувствовать себя в безопасности — без страха гулять ночью, оставлять личные вещи без присмотра на пляжах и в торговых центрах.

Кыргызстанцы, уже много лет живущие в Дубае, в частном разговоре рассказывают мне о том, как много раз были готовы проститься с забытыми где-то сумками и телефонами, но полиция довольно быстро находила их и возвращала.

От «безопасного» города к «умному»

По словам Аль Разуки, правительство Дубая еще в 70-х годах начало внедрять технологии в работу полиции. Сегодня все государственные услуги можно получить через сайты или приложения.

«Это был указ нашего вице-президента господина Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума — перевести все государственные услуги в электронный формат. Мы [эмират Дубай] были первым правительством, которое перешло на электронную систему предоставления услуг. Срок был до мая 2016 — мы закончили в декабре 2016-го», — рассказывает он.

Сегодня в Дубае около 8 тысяч камер следят за безопасностью не только на дороге, но и во всех общественных местах. После их установки и запуска патрульных дронов правительство стало делать город удобным для людей.

«[После реализации «Безопасного города»] Дубай поменял стратегию, чтобы стать “умным”. […] Даже вице-президент попросил правительство, чтобы все услуги были доступны на мобильных телефонах 24/7», — говорит представитель дубайской полиции.

Карта резидента Дубая дает доступ к дополнительным услугам в «умном» полицейском участке. Фото: Регина Им / Kloop.kg

У каждого жителя Дубая, независимо от гражданства, есть карты резидентов. На них хранится вся информация о владельце: биоданные, информация о государственных платежах, штрафах и прочем. С помощью этих карт владельцы могут воспользоваться любой государственной услугой через мобильные приложения.

Тем временем в Кыргызстане

После отставки Сапара Исакова в апреле 2018 года новый премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев заявил, что правительство продолжит проект «Умный город», важной частью которого является безопасность.

К середине апреля на нескольких перекрестках власти установили камеры, которые связаны с электронным порталом ГУОБДД. Все нарушения, зафиксированные этими камерами, будут оформлять инспекторы и отправлять штраф владельцу авто, нарушившему правила. Пока эти камеры работают в тестовом режиме.

Камера на одной из улиц Бишкека. Фото: Нурис Алымбаев / Sputnik

За первые полтора месяца эти камеры зафиксировали более 80 тысяч нарушений. Проверить, есть ли вы в числе нарушителей, можно на портале госуслуг, который пока тоже работает в тестовом режиме.

Кроме системы дорожной безопасности, власти тестируют новые методы оказания государственных услуг.

К примеру, правительство запустило «Гибридную почту», которой уже пользуются около 16 тысяч бишкекчан. Эта почта объединяет счета за все коммунальные услуги в одну квитанцию.

В целом власти оценивают проект «Умный город» в 60 млн долларов. После разрыва контракта с компанией «Хуавей», которая была главным инвестором проекта, правительство решило частично реализовать проект своими силами.