Парламент потребовал от правительства найти деньги на «Безопасный город»

Депутаты предложили выделить деньги на установку камер для улучшения безопасности на дорогах. Парламентарии считают, что это может снизить количество аварий со смертельным исходом.

На заседании Жогорку Кенеша 8 ноября, депутат от партии «Бир Бол» Бакирдин Субанбеков сказал, что в Кыргызстане выросло количество смертельных аварий.

По словам депутата, за последние четыре дня в авариях по всей республике погибло около 20 человек. Субанбеков считает, что правительству нужно скорее внедрять проект «Безопасный город».

«Есть только три причины ДТП: несоответствие дорог нормам, отсутствие контроля на дорогах и несоблюдение правил дорожного движения водителями», — сказал депутат.

Депутат от СДПК Дастан Бекешев сказал, что в бюджете страны не предусмотрены средства на полноценную реализацию проекта «Безопасный город», в частности, на установку камер видеонаблюдения.

«К нам поступил бюджет на 2018 год и там не предусмотрены средства на установку камер», — сказал Бекешев.

По его словам, правительство должно пересмотреть распределение бюджетных средств.

«На развлекательные мероприятия идут 150 млн сомов, на капвложения 2,9 млрд сомов. Если как-то немного сократить эти средства, то можно найти деньги на установку камер», — сказал депутат.

Депутаты поручили заняться этим вопросом Комитету по правопорядку и бюджету.

Резонансные аварии

Одной из самых громких аварий стала гибель вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, который 7 октября направлялся в Таласскую область. При столкновении машины Джумакадырова и КаМАЗа, погибли вице-премьер-министр, его водитель и помощник.

За последние дни по всей стране случилось несколько дорожных происшествий, жертвами которых стали около 20 человек.

5 ноября в Бишкеке в аварии с участием трех автомобилей около торгового центра «Азия Молл» погибли пять человек, еще трое были госпитализированы.

6 ноября на трассе Бишкек-Ош легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, перевозящим газ. В аварии погибли 10 человек, в том числе двое детей.

Вечером того же дня, на трассе к аэропорту «Манас» в Бишкеке водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево. В аварии погибли четыре человека, еще одного доставили в больницу.

Проект «Безопасный город»

Власти с 2011 года обещают оснастить дороги Бишкека камерами, которые будут фиксировать нарушения, по проекту «Безопасный город».

Правительство провело два тендера — первый конкурс прошел с нарушениями, а из-за второго тендера власти до сих пор судятся с выигравшей компанией «Стилсофт Бишкек». Проект оценивался в 60 млн долларов.

Президент Алмазбек Атамбаев и члены Совета безопасности решили в июле этого года, что проект «Безопасный город» реализуют за счет денег от продажи сотового оператора «Мегаком». Пока «Мегаком» не продан.