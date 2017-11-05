В ночь на 5 ноября возле торгового центра Азия Молл произошла авария. Погибли пять человек, еще трое госпитализированы.

Обновлено в 12:00.

По информации Минздрава, в аварии на проспекте Айтматова погибли пять человек.

По последним данным госпитализированы трое – все с травмами разной степени тяжести.

Авария произошла примерно в 4:30 утра 5 ноября на проспекте Чынгыза Айтматова возле торгового центра Азия Молл. По словам очевидцев, столкнулись три автомобиля, после чего одна из машин загорелась.

«Автомашина темного цвета марки “Тойота Камри” спускалась вниз по Манаса, догнала “Мазду”, вылетела на встречную полосу и столкнулась со светлой “Тойотой Камри”. Темная “Тойота” загорелась, подбежали с огнетушителями, но они не сработали как надо», — написал очевидец Владимир Цай.

По теме: