Погранслужба Кыргызстана: На КПП «Ак-Тилек» осталось всего 45 фур

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» стоят 45 грузовых фур. После дипломатического скандала между властями Кыргызстана и Казахстана, казахские пограничники усилили контроль и на КПП скопилось около 500 грузовиков.

В пограничной службе Кыргызстана сообщили журналисту Kloop.kg, что на КПП «Ак-Тилек» утром 8 ноября зафиксировали 45 грузовых фур.

По информации погранслужбы, казахские пограничники начали пропускать без досмотра пустые и транзитные фуры.

«Казахстанская сторона пропускает за один час до 7 машин. Пустые и международные транзитные проехали, поэтому заторы существенно сократились», — сказали в пресс-службе ведомства.

На КПП «Чон-Капка» в Таласской области стоят около 90 грузовых фур и легковых машин.

По данным ведомства, на остальных контрольно-пропускных пунктах очередей нет.

Еще 1 ноября погранслужба Кыргызстана сообщала о заторе из 700 фур на КПП «Ак-Тилек».

Дипломатический скандал

Ситуация на кыргызско-казахской границе усугубилась после критики президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. В частности, он

обвинил их в «разворовывании» богатств страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

С 18 октября ситуация улучшилась, когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Однако груженые фуры до сих пор пересекают границу с затруднениями, из-за чего предприниматели несут большие убытки.

По данным Минэкономики, каждый день простоя обходится бизнесмену в 23 тысячи долларов.

Казахские власти объяснили усиление пограничного контроля борьбой с контрабандой и серым импортом.

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