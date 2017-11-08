Глава ФУГИ: Сделка по «Мегакому» с Нагорной может быть заключена до конца года

Руководитель Фонда по управлению госимуществом Болсунбек Казаков заявил, что сделка по продаже «Мегакома» с предпринимательницей Еленой Нагорной может состояться до конца года.

По словам Казакова, представители фонда ведут переговоры с юристами Нагорной.

«Работа завершится в ближайшее время и начнется обсуждение условий купли-продажи. Думаю, до конца года станет известно, продадим “Мегаком” или нет», — сказал Казаков.

Казаков также сказал, что Нагорная пока не предоставляла документов о своей платежеспособности.

«До стадии проверки состояния Нагорной мы пока не дошли. Нас заверяют, что в момент заключения сделки она все это покажет. Также у нас есть требование, чтобы перед сделкой она показала деньги на своих счетах. На момент купли-продажи мы будем иметь всю необходимую информацию о ее состоянии», — заверил глава ведомства.

Он добавил, что Нагорная по-прежнему обязуется взять на себя все судебные риски компании, а также заплатить за неё 13,5 млрд сомов.

Нагорная — единственная, кто подал заявку в ФУГИ о приобретении 100 процентов акций «Мегакома».

Кто такая Елена Нагорная

На ее личном сайте сообщается, что Нагорная основала в России Ассоциацию производителей и поставщиков качественных и безопасных продуктов питания.

В 2014 году она основала некоммерческое партнёрство содействия для сотрудничества российских и африканских организаций «Торговый Альянс стран Африки».

Кроме того, Нагорная входит в состав экспертного совета при Комитете Госдумы по промышленности в России.

Общественный деятель Эдиль Байсалов заявил, что денег у российского бизнесмена Нагорной нет и сделка с ней — это очередная «афера и грабеж».

Такое заключение он сделал после исследования деятельности компаний, которые зарегистрированы на Нагорную.

Судебные иски «Мегакома»

Российская компания Penwell в августе 2017 года потребовала от правительства Кыргызстана 200 млн долларов за незаконный захват «Мегакома».

Представители компании утверждают, что в 2006 году «Мегаком» был создан на их средства, а в 2008 году после рейдерского захвата оператора Максимом Бакиевым, Penwell потеряла свою долю в компании.

Глава ФУГИ Болсунбек Казаков заявил, что у компании Penwell нет никаких юридических доказательств для обращения в международные суды.

«Мегаком» — один из трех крупных операторов сотовой связи в Кыргызстане. Он обслуживает свыше трех миллионов абонентов и охватывает почти всю территорию страны.

Компанию не могут продать с 2016 года. Изначально цена на покупку сотового оператора составляла 19 млрд сомов.

Однако после того, как власти трижды не смогли продать компанию, ее стоимость снизили до 13,5 млрд сомов.

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