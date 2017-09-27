«Мегаком» хочет купить российская бизнесвумен. Что о ней известно?

На ее личном сайте сообщается, что она является основателем Ассоциации производителей и поставщиков качественных и безопасных продуктов питания.

В 2014 году Нагорная основала некоммерческое партнёрство содействия для сотрудничества российских и африканских организаций «Торговый Альянс стран Африки».

В том же году, Нагорная основала компанию по поставкам товаров из Кении в Россию — «Дом Кении».

В 2017 году она заняла должность генерального директора компании «Африка ТМ». Эта компания занимается поставкой товаров из Африки на российский рынок.

Кроме того, Нагорная входит в состав экспертного совета при Комитете Госдумы по промышленности в России.