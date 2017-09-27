«Мегаком» хочет купить российская бизнесвумен. Что о ней известно?

Комиссия по проведению аукциона по продаже государственной доли акций в компании «Мегаком» приняла заявку от потенциального покупателя — российской бизнесвумен Елены Нагорной. Однако к ее намерениям отнеслись критично.
Комиссия по проведению аукциона о продаже сотового оператора «Мегаком» 26 сентября одобрила заявку, поступившую от российской предпринимательницы Елены Нагорной. Об этом сообщает издание «Акчабар».
Редакция «Акчабар» связалась с ней, но она отказалась комментировать сделку, ссылаясь на частный характер переговоров.
Кто такая Елена Нагорная
На ее личном сайте сообщается, что она является основателем Ассоциации производителей и поставщиков качественных и безопасных продуктов питания.
В 2014 году Нагорная основала некоммерческое партнёрство содействия для сотрудничества российских и африканских организаций «Торговый Альянс стран Африки».
В том же году, Нагорная основала компанию по поставкам товаров из Кении в Россию — «Дом Кении».
В 2017 году она заняла должность генерального директора компании «Африка ТМ». Эта компания занимается поставкой товаров из Африки на российский рынок.
Кроме того, Нагорная входит в состав экспертного совета при Комитете Госдумы по промышленности в России.
Байсалов: «Сделка с Нагорной — афера и грабеж»
Общественный деятель Эдиль Байсалов заявил, что денег у российского бизнесмена Нагорной нет и сделка с ней — это очередная «афера и грабеж».
«Совершенно ясно, что лично у этой персоны нет и не может быть никаких 14,5 млрд сом или 212 млн долларов США», — считает Байсалов.
Такое заключение он сделал, исследовав профиль Нагорной в интернете по ее личному веб-сайту и российскому сайту зарегистрированных компаний.
«Большинство из них просто пустышки с громко звучащими названиями типа “Торговый альянс Африки в России”», — пишет Байсалов.
По его словам, у Нагорной есть сведения в международной в базе данных Duns & Bradstreet только по компании «Контраст-Ти» — она импортируют чай и кофе из Кении.
«Она произвела продажи в последний отчетный период на 64 тыс долларов США и имела убытки в 3 тыс долл. Стоимость компании оценивается в отрицательные 70 тыс долларов», — говорит Байсалов.
Предложение о покупке «Мегакома»
Глава Фонда по управлению госимуществом (ФУГИ) Болсунбек Казаков 25 сентября сообщил о том, что «Мегаком», скорее всего, будет продан именно Нагорной. Он добавил, что она единственная подала заявку и согласна на все условия.
Официально цена на «Мегаком» составляет 13,5 млрд сомов. В случае заключения договора на покупку, Нагорная заплатит 14,5 млрд сомов — 1 млрд сомов составляет комиссионный сбор в размере семи процентов от общей суммы.
Также Нагорной придется взять на себя всю ответственность по всем судебным искам компании.
Судебные иски по «Мегакому»
В августе 2017 года российская компания Penwell через суд потребовала от правительства Кыргызстана 200 млн долларов за незаконный захват «Мегакома».
Представители компании заявили, что в 2006 году они создали «Мегаком» на свои средства, а в 2008 году еще при экс-президенте Бакиеве произошел рейдерский захват компании.
В результате чего «Мегаком» стал принадлежать сыну экс-президента Максиму Бакиеву, а Penwell потеряла свою долю в компании.
После свержения власти Бакиевых в апреле 2010 года, Временное правительство приватизировало 49 процентов акций компании.
Через четыре года после этого «Мегаком» полностью перешел в собственность государства.
Глава ФУГИ Болсунбек Казаков заявил, что у компании Penwell нет никаких юридических доказательств для обращения в международные суды.
К тому же, компанию «Мегаком» не могут продать с 2016 года, стартовая цена компании составляла более 19 млрд сомов.
За три аукциона по продаже компании не поступило ни одного предложения о покупке компании. По этой причине цену снизили до 13,5 млрд сомов.
После этого Фонд по управлению госимуществом решил продать сотового оператора методом прямой продажи.
«Мегаком» — один из трех крупных операторов сотовой связи в Кыргызстане. Он обслуживает свыше трех миллионов абонентов и охватывает почти всю территорию страны.