Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подписал постановление, разрешающее женщинам водить автомобили. Ранее женщины могли быть арестованы за вождение.

По указу короля в Саудовской Аравии сформируют комитет из представителей полиции, финансистов и социальных работников.

«Примите применение положений Правил дорожного движения и его исполнительных правил, включая выдачу водительских удостоверений, как мужчинам, так и женщинам», — говорится в указе.

В задачи комитета будет входить изучение необходимых мер для предоставления водительских прав женщинам. Указ должен быть окончательно реализован к июню 2018 года.

Women treated equally side by side with men. Thanks to @KingSalman for allowing driving for women! This is the first step to many more!

— Saudi Arabia (@saudiarabia) September 26, 2017