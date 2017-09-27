Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подписал постановление, разрешающее женщинам водить автомобили. Ранее женщины могли быть арестованы за вождение.

По указу короля в Саудовской Аравии сформируют комитет из представителей полиции, финансистов и социальных работников.

«Примите применение положений Правил дорожного движения и его исполнительных правил, включая выдачу водительских удостоверений, как мужчинам, так и женщинам», — говорится в указе.

В задачи комитета будет входить изучение необходимых мер для предоставления водительских прав женщинам. Указ должен быть окончательно реализован к июню 2018 года.

Women treated equally side by side with men. Thanks to @KingSalman for allowing driving for women! This is the first step to many more! — Saudi Arabia (@saudiarabia) September 26, 2017

«Мы ссылаемся на негативные последствия того, что женщины не могут управлять автомобилем, и положительные аспекты его разрешения, принимая во внимание применение необходимых правил шариата и их соблюдение», — говорится в заявлении.

Как сообщает агентство Saudi Press Agency, право женщин на получение водительских удостоверений будет рассматриваться по законам шариата.

В 2013 году женщины Саудовской Аравии получили право ездить на велосипедах и мотоциклах. Правда, только при сопровождении мужчины, в традиционной абайе и в специально выделенных местах.

В стране очень сильно регулируются права женщин. В частности, женщинам запрещено передвигаться без сопровождения мужа или родственника. Работать или учиться они могут только с одобрения мужчины.

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