Президент Алмазбек Атамбаев вручил милиционерам ключи от квартир в городе Токмок. Глава государства выразил надежду на то, что и следующий президент продолжит работу по обеспечению правоохранителей жильем.

Церемония открытия многоквартирного дома состоялось 26 сентября.

Президент поздравил милиционеров с новосельем и передал им сертификат на строительство детской площадки во дворе дома.

В своей речи Атамбаев сказал, что Кыргызстан — не государство олигархов, а страна, которая заботится о простых людях.

По данным правительства, за последние два года для военнослужащих и милиционеров было построено 59 объектов и 1852 квартиры. Сейчас идет строительство еще 40 объектов и 1741 квартиры.

Также президент надеется, что и следующее руководство страны продолжит работу по обеспечению правоохранителей жильем.

Президентские выборы пройдут 15 октября, на пост главы государства претендуют 12 человек.

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