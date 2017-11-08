Октябрьской революции, которая изменила ход истории во всем мире, 7 ноября исполнилось 100 лет. Историки до сих пор спорят о том, как именно это событие повлияло на жизнь в бывшей Российской империи. Kloop.kg вместе со своими зарубежными коллегами поговорил с жителями столиц бывших союзных республик – что думают о революции они?

Материал подготовлен совместно с журналистами из Coda Story, «Украинской правды», Hetq и «Спектра».