Октябрьской революции 100 лет. Как к ней относятся в странах бывшего СССР?

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Веб-редактор
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Октябрьской революции, которая изменила ход истории во всем мире, 7 ноября исполнилось 100 лет. Историки до сих пор спорят о том, как именно это событие повлияло на жизнь в бывшей Российской империи. Kloop.kg вместе со своими зарубежными коллегами поговорил с жителями столиц бывших союзных республик – что думают о революции они?

Материал подготовлен совместно с журналистами из Coda Story, «Украинской правды», Hetq и «Спектра»

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