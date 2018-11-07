7 ноября Сооронбай Жээнбеков возложил цветы в мемореальном комлексе «Ата-Бейит». Фото: Пресс-служба президента

Дни истории и памяти предков появились в Кыргызстане по инициативе экс-президента Алмазбека Атамбаева. В 2017 году он вынес на обсуждение парламента законопроект, который переименовывал праздничный день Октябрьской революции 7 ноября в День истории, а 8 ноября назначал Днем памяти предков.

Парламент поддержал эту инициативу — 22 ноября 2017 года День истории и День памяти предков стали официальными праздниками. В 2017 году эти праздники отметили неофициально.

До 2017 года Кыргызстан оставался единственной страной в Центральной Азии, жители которой не работали 7 ноября по случаю годовщины Октябрьской революции 1917 года. Тем не менее, страна уже давно по-настоящему не отмечала этот праздник и не устраивала праздничные шествия на государственном уровне, как это было принято в Советском Союзе.

Зачем Атамбаев решил ввести новые праздники?

Он объяснил свое решение тем, что Кыргызстану нужно «объективно переоценить события 1916 года, Февральскую и Октябрьскую революции».

В 2016 году Кыргызстан отметил 100-летие национально-освободительного восстания кыргызов 1916 года. Это был протест кыргызского населения — а также других народов, населявших Центральную Азию — против политики Российской империи.

В год 100-летия восстания в Кыргызстане открыли мемориал его жертвам.

По мнению Алмазбека Атамбаева, национально-освободительное восстание 1916 года и последовавшая за ней Октябрьская революция — это два важных для истории Кыргызстана события, которые стали почвой для обретения кыргызской государственности.

«Народ Кыргызстана свято чтит память предков и всех, кто создавал основу сегодняшнего благополучия, сохранил и пронес через века имя нашего народа и наш древний язык, сделал возможным образование и укрепление независимого Кыргызстана», — говорил экс-президент в 2017 году.

В 2016 году в «Ата-Бейите» установили памятник жертвам восстания 1916 года. Фото: Пресс-служба президента

Из-за чего произошло восстание?

Восставшие были недовольны притеснениями со стороны царских властей, отъемом земель в пользу русских переселенцев, повышением налогов. Последней каплей стал указ русского царя о мобилизации, который призывал коренное население Центральной Азии к участию в тыловых работах во время Первой мировой войны. Это требование не устраивало мусульманское население региона, которое не хотело участвовать в войне.

Восстание несогласных с политикой царской России вылилось в погромы русских деревень, а также столкновения с полицией. Позже восстание было жестко подавлено. Многим кыргызам, а также другим участникам протестов, пришлось бежать от преследования и карательных операций российской армии в Китай.

Массовая и срочная миграция кыргызского населения в Китай не обошлась без жертв. Путникам пришлось преодолевать горные перевалы. Люди не выдерживали условий пути: погибали от холода, теряли скот, срывались в обрывы.

По разным оценкам, жертвами событий 1916 года стали до 60 тысяч человек.

За событиями 1916 года в Российской империи последовали Февральская и Октябрьская революции. Первая упразднила власть царя в Российской Империи, а вторая — привела к власти большевиков и образованию нового государства, СССР.

После этого часть бежавших в Китай кыргызов вернулись на родину.

Реакция России

Появление в Кыргызстане новых праздников не оценили в России. Вице-спикер российской Госдумы Игорь Лебедев назвал решение кыргызских властей «недружелюбным актом» и предложил усложнить для кыргызстанцев работу в сфере перевозок в России.

Российские СМИ тоже не остались в стороне. Издание Lenta.ru назвало Дни истории и памяти предков праздником «восстания против Российской империи». А газета «Взгляд» — нашла в событиях 1916 года след Османской империи.

Лебедев, считающий появление новых праздников в Кыргызстане «плевком в лицо», объяснил эти слова так:

«Мы делим историю России на досоветскую, царскую, постсоветскую, советскую – это все история нашей великой страны. И если какое-либо государство делает праздником день восстания против нашей страны, то мы расцениваем это как недружелюбный шаг по отношению к нашим гражданам, к нашей истории, к нашей стране».

Как воспринимает эти дни нынешняя власть Кыргызстана?

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, который из преемника Атамбаева превратился в его негласного оппонента, утром 7 ноября возложил венки в мемориальном комплексе «Ата-Бейит». Там покоятся тела кыргызстанцев, ставших жертвами сталинских репрессий.

Мемориал в «Ата-Бейите». Фото: Пресс-служба президента

В своей речи, которую он произнес там же, Жээнбеков больше говорил не о восстании 1916 года и Октябрьской революции, а именно о сталинских репрессиях. Он отметил, что в советское время в Кыргызстане бурно развивались экономика, культура, наука, образование и здравоохранение, но в то же время многие кыргызстанцы стали жертвами политического режима.

«Ровно 80 лет назад, 5-7-8 ноября 1938 года здесь, в Чон-Таше были расстреляны 138 выдающихся граждан Кыргызстана, среди которых были основатели нашего государства Жусуп Абдрахманов, Мурат Салихов, Осмонкул Алиев, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов, Эркинбек Эсенаманов, Торекул Айтматов, Иманалы Айдарбеков и другие», — напомнил он, добавив, что позже политические гонения стали ужесточаться.

Жээнбеков назвал эти события «большой трагедией и невосполнимой утратой для кыргызского народа».