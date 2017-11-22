Атамбаев утвердил два новых праздника — «День истории» и «День памяти предков»

Президент Алмазбек Атамбаев подписал законопроект о двух новых праздниках — «Дне истории» и «Дне памяти предков», которые будут отмечаться 7 и 8 ноября.

Атамбаев подписал закон 22 ноября. Согласно закону, в Трудовой кодекс вносятся изменения — 7 и 8 ноября признаются праздничными нерабочими днями. Новые праздники инициировал сам Атамбаев.

По его словам, введение праздников нужно для «объективной исторической оценки трагических событий 1916 года, Февральской и Октябрьской революций 1917 года».

Законопроект вступил вступил в силу со дня подписания.

В этом году 7-8 ноября эти праздники отмечались впервые. Президент поручил правительству провести дни почитания памяти предков и исторических личностей по всей стране.

Атамбаев возложил цветы в мемориальном комплексе «Ата-Бейит», где захоронены жертвы политических репрессий, и у Вечного огня на Площади победы.

«Народ Кыргызстана свято чтит память предков и всех, кто создавал основу сегодняшнего благополучия, кто сохранил и пронес через века имя нашего народа и наш древний язык, сделал возможным образование и укрепление независимого Кыргызстана», — заявил Атамбаев.

Споры с российской Госдумой

После того, как Атамбаев предложил создать новые праздники, вице-спикер российской Госдумы Игорь Лебедев предложил запретить кыргызстанцам в России пользоваться национальными водительскими правами в сфере перевозок.

По мнению Лебедева, решение Атамбаева переименовать День октябрьской революции в Кыргызстане в «День истории» и «День памяти предков» стало «недружелюбным шагом».

«В Кыргызстане русский язык является как второй национальный. Но сейчас мы видим, что киргизы сделали национальным праздником день восстания Кыргызстана против России. Мы считаем это крайне недружелюбным шагом по отношению к нашей стране», — сказал он.

Сейчас законопроект находится на предварительном рассмотрении в Госдуме.

Аппарат президента в свою очередь заявил, что его высказывание «свидетельствует о полном непонимании им контекста событий».

«Попытка спекулировать на этой теме, а тем более вымещать свое отношение на трудовых мигрантах, вообще не вписывается в рамки приличий и не позволительно в отношении суверенного государства», — сказано в заявлении.

В аппарате президента заявили, что события 1916 года в Кыргызстане воспринимаются как «причина позитивного восприятия Октябрьской революции». В сообщении уточняется, что эти события дали «шанс кыргызам обрести национальную государственность».

По теме: