Атамбаев назвал Ниязова и Илмиянова «хорошими визирями» и наградил орденами

Президент Алмазбек Атамбаев наградил орденами «Манаса» советников на общественных началах Фарида Ниязова и Икрамжана Илмиянова. Атамбаев заявил, что они «честно заработали» эти награды.

Атамбаев вручил государственные награды Ниязову и Илмиянову 22 ноября. Ниязов награжден орденом «Манас» II степени, а Илмиянов орденом «Манас» III степени.

«Есть такая поговорка: “Если хан хороший, то и визирь хороший”. Как я могу своих визирей не наградить? Вы это правильно поймите. Завтра меня начнут мочить, товарищи журналисты, прошу немного за меня заступиться. Честно, они заработали, учитывая мой характер», — сказал Атамбаев.

Перед тем как наградить Илмиянова, Атамбаев заявил, что тот является «единственным кыргызом, который отказался быть и депутатом, и работать где-либо на госдолжности».

«Дай Бог, чтобы больше было таких. Все рвутся к портфелям. Он работает у меня с 18 лет. 25 лет он работает со мной», — сказал Атамбаев.

Президент сказал, что Илмиянова пытали силовики во время президентства Аскара Акаева.

«Всякое он проходил со мной. […] Есть такая пытка, “слоник”, одевают пакет на голову и перевязывают, чтобы не мог дышать. Мы все это проходили […] С нами поступали так: кого-то убивали, кому-то пакет на голову. У меня дочку пытались убить ножом в сердце. Все было», — сказал Атамбаев.

Карьера Ниязова и Илмиянова

При первом президенте Аскаре Акаеве Ниязов работал управляющим делами Министерства иностранных дел, а также помощником вице-премьер-министра. Позже он возглавил пресс-службу президента.

Во время правления Курманбека Бакиева Ниязов не занимал никаких должностей, но вернулся в политику после революции 2010 года, возглавив информационно-координационный аппарат Временного правительства.

На президентских выборах 2011 года, Ниязов возглавлял предвыборный штаб Алмазбека Атамбаева.

После победы Атамбаева на выборах, Ниязов занял должность советника президента и работал на ней с 2011 по 2015 годы.

В октябре 2015 года он возглавил аппарат президента. После этого стал советником президента, а позже покинул эту должность, чтобы возглавить предвыборный штаб провластного кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова на выборах в октябре 2017 года.

Икрамжан Илмиянов начал свою карьеру, работая водителем на предприятии «Кыргызавтомаш», которое принадлежало Алмазбеку Атамбаеву. До 2009 года он работал личным водителем Атамбаева.

После революции 2010 года он стал личным помощником Атамбаева, который занимал должность премьер-министра Временного правительства.

После победы Атамбаева на президентских выборах в 2011 году, Илмиянов стал заместителем главы аппарата президента. Он проработал на этой должности до 2015 года. Илмиянов ушел с поста на фоне скандала и обвинений в его адрес в рейдерском захвате газеты «Вечерний Бишкек».

Сам Илмиянов отрицал, что имеет отношение к смене собственников в крупнейшем медиа-холдинге — он заявил, что ему стало «трудно терпеть огульное очернение».

С 2015 по 2016 год он проработал на должности советника Атамбаева, но был снят президентом по причине «перехода на другую работу». В апреле 2017 года вернулся на должность советника президента на общественных началах.

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Фото: Аппарат президента