Атамбаев: Если бы я не раскритиковал власти Казахстана, на выборах победил бы Бабанов

Президент Алмазбек Атамбаев заявил, что раскритиковал казахские власти, чтобы их «шестерка» не одержала победу на выборах 15 октября. Под «шестеркой» президент имел в виду экс-кандидата на пост президента Омурбека Бабанова, который проиграл подвластному кандидату Сооронбаю Жээнбекову.

Атамбаев заявил во время вручения госнаград представителям культуры, что если бы он не раскритиковал власти Казахстана 7 октября, то победу на выборах Кыргызстана мог бы одержать кандидат, проходивший в списках под номером шесть — Омурбек Бабанов.

«Если бы я тогда промолчал и не выступил в ООН, и здесь на награждении (награждении учителей 7 октября — прим. редакции), возможно бы, у нас сейчас рулил бы номер шесть по списку — “шестерка”», — заявил Атамбаев.

По его словам, он знал, что из-за озвученной критики «Назарбаев его никогда не простит».

«Не думайте, что я не знал, что Назарбаев меня никогда не простит, когда я готовился выступить. Ночи не спал, писал выступление, менял выступление, вернее, на трибуне ООН», — сказал Атамбаев.

Президент также заявил, что говорит «очень эмоционально, но очень продуманно».

«Хотя, многие думают: Атамбаев опять ляпнул что-то […] И если я какие-то вещи делал, я понимал, что наживаю очень сильных врагов», — сказал Атамбаев.

Глава государства сказал, что Кыргызстану нужно поддерживать дружеские отношения с «великими соседями» — Россией и Китаем.

Атамбаев уже отзывался о Бабанове как о «шестерке» Казахстана, когда обвинял казахские власти в «навязывании» Кыргызстану своего кандидата. Позже он заявил, что «их шестерка сядет на нары», а не в кресло президента Кыргызстана.

Поводом для критики казахских властей со стороны Атамбаева стала встреча Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время предвыборной кампании.

Дипломатический скандал между Кыргызстаном и Казахстаном

Резкая критика со стороны Атамбаев в адрес казахских властей привела к ухудшению отношений между странами.

Казахские власти усилили пограничный режим, поэтому на границе стали образовываться очереди и автомобильные заторы.

С 18 октября ситуация улучшилась, когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Однако груженые фуры до сих пор пересекают границу с затруднениями, из-за чего предприниматели несут большие убытки.

Власти Казахстана объясняют пробки на границах тем, что они борются с китайской контрабандой и серым импортом, который ввозится из Кыргызстана.

Из-за ситуации на границе в бюджет Кыргызстана может не поступить 1 миллиард сомов, а уровень ВВП снизится на 0,3 процента. Однако Атамбаев считает, что это не сильно повлияет на экономику Кыргызстана, а «страна это переживет».

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