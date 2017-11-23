МОК пожизненно отстранил российских скелетонистов от соревнований за употребление допинга

Четыре российских скелетониста лишились права представлять страну на международных соревнованиях по результатам проверок комиссии Международного олимпийского комитета (МОК).

Виновными в нарушении антидопинговых правил признали скелетонистов Елену Никитину, Марию Орлову, Ольгу Потылицыну и Александра Третьякова. МОК пожизненно отстранил этих спортсменов от международных соревнований.

Александра Третьякова лишили золотой медали Олимпийских игр в Сочи, а Елену Никитину — бронзовой.

Перепроверкой допинг-проб российских спортсменов занимается дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда. 9 ноября по ее результатам также были пожизненно отстранены российские лыжники-медалисты сочинских Игр.

Спортсмены своей вины не признают и собираются обжаловать решение МОК в Спортивном арбитражном суде.

«Фактов нет и не будет, одни домыслы, мы все решения оспорим. Это коллективная ответственность, и к чему это ведет — понятно», — прокомментировал отстранение скелетонистов бывший министр спорта России, а ныне вице-премьер Виталий Мутко.

Допинговый скандал с участием российских спортсменов разразился в прошлом году незадолго до старта Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В мае 2016-го бывший сотрудник московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков признался в систематической подмене проб спортсменов.

По факту нарушения антидопинговых правил было инициировано расследование под руководством канадского юриста Ричарда Макларена. Тогда Россия чуть не лишилась права выступать на Играх в Рио, но заключения Макларена тогда посчитали основанными на сомнительных фактах.

В декабре прошлого года Макларен опубликовал вторую часть расследования, а МОК постановил перепроверить все допинг-пробы российских спортсменов, выступавших на последних трех Олимпиадах.

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