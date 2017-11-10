Российских лыжников пожизненно отстранили от соревнований за допинг

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил российских лыжников от соревнований и обнулил результаты Олимпийских игр в Сочи. Спортсмены нарушили антидопинговые правила.

Лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову лишили олимпийских медалей и пожизненно отстранили от соревнований по итогам перепроверки допинг-проб российских спортсменов Международным олимпийским комитетом.

Виновными в нарушении антидопинговых правил спортсменов признала комиссия МОК под председательством Дениса Освальда.

Российская сторона уже сообщила, что намерена оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде.

На Олимпиаде в Сочи Вылежагин завоевал три серебряные медали: в гонке на 50 километров, эстафете 4 по 10 километров и командном спринте классическим стилем.

Петухова МОК лишил бронзы Олимпиады в Ванкувере (2010).

Юлия Иванова и Евгения Шаповалова до пьедестала добраться не сумели, однако результаты, показанные ими на Играх в Сочи, также обнулят.

Первого ноября от соревнований также отстранили двух других лыжников — Александра Легкова и Евгения Белова. Легкова лишили золота сочинской Олимпиады.

Спортсмены своей вины не признают и называют решение МОК «нарушением всех прав человека».

Допинговый скандал с участием российских спортсменов разразился в прошлом году незадолго до старта Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В мае 2016-го бывший сотрудник московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков признался в систематической подмене проб спортсменов.

По факту нарушения антидопинговых правил было инициировано расследование под руководством канадского юриста Ричарда Макларена, Россия чуть не лишилась права выступать на Играх в Рио, но заключения Макларена тогда посчитали основанными на сомнительных фактах.

В декабре прошлого года Макларен опубликовал вторую часть расследования, а МОК постановил перепроверить все допинг-пробы российских спортсменов, выступавших на последних трех Олимпиадах.

По теме: