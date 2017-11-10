Турция: Власти задержали около 80 мусульман из России

За октябрь и первую неделю ноября в Турции задержали около 80 членов общины российских мусульман, которых подозревают в «угрозе национальной безопасности Турции».

Источники издания BBC утверждают, что только за последние две недели спецслужбы Турции задержали 30 граждан России.

Родственники задержанных считают, что их задержали по приказу властей за то, что они якобы представляют «угрозу национальной безопасности страны».

Всего по информации BBC с начала октября задержали около 80 человек — все они члены общины российских мусульман, покинувшие страну из-за «давления со стороны властей России».

Представители общины российских мусульман, переехавших в Турцию, рассказали журналистам, что задерживать их начали с октября. По их словам, к ним в дома «приезжают люди в масках» и забирают их.

«Люди в масках приезжают ночью по адресам и забирают. Некоторые братья успели даже по два раза побывать [в отделениях полиции]. Самое печальное, что задерживают и пожилых, и многодетных матерей. Женщин забирают люди в масках, а дети остаются дома и плачут», — рассказывает россиянин живущий в городе Аланья.

Некоторые из опрошенных людей считают, что мусульман задерживают по просьбе российских спецслужб. Другие заявляют, что массовые задержания мусульман из России проводятся с 2013 года, но не всегда освещаются СМИ.

«Москва пишет, что тот или иной человек может представлять угрозу национальной безопасности Турции. Анкара эту информацию критически не оценивает и направляет полицию по адресам», — сказал пресс-секретарь ассоциации мухаджиров (мусульман из России) Салман Север.

В турецком проправительственном аналитическом центре CETA заявили, что причины задержаний мусульман «не имеют отношения к международной политике».

По информации МВД Турции, граждане России занимают первое место среди арестованных иностранцев, которые пытаются незаконно пересечь границу Турции с Сирией или Ираком.

«Я должен отметить, что не знаю деталей всех этих задержаний, поэтому не могу комментировать конкретные случаи. Но в целом обмен данными разведки и данными о потенциальных угрозах — нормальная практика спецслужб по всему миру», — ответил глава центра исследований проблем безопасности СЕТА Мурат Йесылташ.

Йесылташ утверждает, что у турецких спецслужб есть свои системы сбора и проверки информации о людях, которые могут угрожать безопасности страны. По его словам, полиция не будет задерживать человека просто из-за российского запроса.

«Наводки, которые присылают Турции разведки других стран, могут стать для полиции и спецслужб пищей для размышления, но никак не руководством к действию. За указанным человеком начинают наблюдать. И если опасения подтверждаются, его задерживают. Но именно в такой последовательности, а не наоборот», — заявил Йесылшташ.

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