Если вы живете в Кыргызстане, то с большей долей вероятности сталкивались с такой картиной: кто-то судорожно пытается снять все деньги со своей карты у банкомата, чтобы хранить свои сбережения «под подушкой».

Или пытается оплатить коммунальные платежи через платежный терминал вместо того, чтобы перечислить эти средства на мобильный кошелек и оплачивать услуги без комиссии.

С недавних пор безналичные расчеты стали ещё выгоднее для кыргызских граждан.