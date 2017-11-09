Платить наличными сейчас дороже, чем картой или через мобильный кошелек. Безналичные расчёты объективно удобнее, экономят время и деньги.
Материал создан совместно с FINCA Банк в рамках проекта «Финансовая грамотность». Одна из миссий банка — сокращение бедности и повышение уровня жизни населения.
Если вы живете в Кыргызстане, то с большей долей вероятности сталкивались с такой картиной: кто-то судорожно пытается снять все деньги со своей карты у банкомата, чтобы хранить свои сбережения «под подушкой».
Или пытается оплатить коммунальные платежи через платежный терминал вместо того, чтобы перечислить эти средства на мобильный кошелек и оплачивать услуги без комиссии.
С недавних пор безналичные расчеты стали ещё выгоднее для кыргызских граждан.
1. Как работают безналичные платежи?
Почти также, как и оплата наличными. Только в этом случае задействованы банки и платежные системы (например, Visa, Mastercard, Элкарт или мобильный кошелек Элсом, и другие). Деньги двигаются по счетам участников сделки.
Например, вы покупаете джинсы в магазине и платите за них платежной картой. Весь процесс оплаты в этом случае будет выглядеть так:
Вы → Банк магазина → Платежная система → Ваш банк → Платежная система → Банк магазина → Сам магазин
Правительству выгоднее, когда люди используют для оплаты безналичные платежи — они открытые, прозрачные и их легко отследить (а ещё сложно скрыть от налоговой инспекции).
С лета 2016 года это выгодно ещё и для самих граждан, потому что правительство пытается всеми силами способствовать развитию безналичных платежей.
2. Для чего мне нужен безналичный расчёт?
Во-первых, вы не платите налог с продаж — это 1-2 процента от полной суммы покупки и зависит от того, платит ли магазин НДС. Эта сумма становится ощутимой при крупных покупках: бытовая техника, мебель или просто большой чек в супермаркете.
Например, вы покупаете ноутбук за 50 тысяч сомов. Если вы оплачиваете наличкой, то с вас возьмут 50 тысяч сомов, а если вы оплатили безналичным путем, то сэкономите 500 сомов (1 процент от 50 тысяч сомов). Фактически, картой вы заплатите 49 500 сомов.
Оставшиеся 500 сомов можно потратить в кафе (и там тоже получить скидку, но об этом ниже).
Во-вторых, вы получаете скидки. У многих кыргызских банков есть партнерские программы с магазинами, барами, ресторанами и даже салонами красоты, которые дают скидки пользователям этих карт. В таких программах участвуют банки KICB, «Демир», «Оптима», «КыргызКоммерцБанк».
В январе 2018 года FINCA банк выпускает пластиковые карты на базе национальной платежной системы «Элкарт». Среди преимуществ — интернет-банкинг, где вы в любое время можете проверить состояние своего счета, посмотреть детализацию расходов, еще карты «Элкарт» принимаются в любых банкоматах без расходов на обмен валюты и по сниженным комиссиям.
В третьих, это удобно и экономит время. Не нужно стоять в огромной очереди, чтобы оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения, например. Идти на почту специально для оплаты коммунальных услуг — это тоже прошлый век. Если лень проводить единственный выходной в торговом центре, то интернет-магазины с безналичным расчетом вполне себе выход.
Помимо оплаты коммунальных услуг и налогов, интернет-банкинг позволяет анализировать и контролировать движение своих расходов, через мобильные приложения, смс-уведомления или интернет-банкинг.
Ведь хранить чеки неудобно: их много, они рвутся и теряются. Вместо этого у вас в личном кабинете интернет-банкинга сохраняется детализация платежей, и вы можете распечатать чек.
Кстати, через интернет-банкинг можно совершать обмен валюты сидя на диване в любое время суток. И не бояться, что вас обсчитают.
3. Мобильный кошелек — тоже безналичный расчет?
Да. Вы оплачиваете покупки и услуги со своего телефона не выходя из дома. Например, чтобы заплатить за Интернет, не нужно в последний день месяца в спешке искать терминал и платить комиссию за каждый платеж. Через мобильный кошелек можно оплачивать коммунальные платежи, сотовую связь и покупки в некоторых магазинах.
Если вы хотите перечислить деньги кому-то из близких, то и это не проблема, а мобильный кошелек Элсом, например, не снимает за это комиссию.
Преимущества использования мобильного кошелька (на примере «FINCA ELSOM» ):
• мгновенные переводы в любую точку страны через приложение;
• привязка в банковскому счету или банковской карте;
• оплата коммунальных услуг;
• погашение кредита без необходимости стоять в очереди;
• оплата товаров и услуг;
• история и детализация всех платежей.
Представим, вы заказали кроссовки, но через неделю поняли, что пролетели с размером. Решили вернуть их в магазин и имеете на это полное право. Магазин просит чек. Чек выбросили, и денег не вернут, зато остались кроссовки на два размера меньше.
Если бы вы платили через мобильный кошелек, достаточно было бы показать чек из личного профиля, и вот оно — доказательство вашей покупки в магазине.
4. Звучит круто, а есть недостатки?
Безналичные платежи зависят от подключения к интернету. Отсюда возможны мелкие технические неполадки.
Для того, чтобы пользоваться мобильным кошельком нужна мобильная связь или интернет. Ну, то есть на побережье озера Сонкуль оплата коммунальных отменяется.
Ещё один недостаток — у вас нет стопроцентной гарантии сохранности денег. Впрочем, с таким же успехом нельзя гарантировать, что вас не ограбят в темном переулке, или случайно не обсчитают.
У банковских карт есть несколько степеней защиты. Например, магнитная полоса — на ней записана информация в закодированном виде: номер карты, срок действия, информация о держателе.
Большинство современных карт имеют чип — он считается более надёжной степенью защиты, так как информация на нём подвергается более сложному виду шифрования.
Практически все банки присылают уведомления о снятии средств со счёта.
Хорошая новость в том, что безопасность ваших денег чаще зависит от вас.
Нельзя никому сообщать данные своей карты (кроме номера счета карты, и то если вам нужно чтобы перевели деньги). Оплачивая покупки на сайтах интернет-магазинов, обращайте внимание на протокол шифрования. Не рекомендуется вводить свои данные, если у сайта протокол http, а не https.
Если совершаете покупки через мобильный телефон или чужой компьютер, проверьте наличие антивируса.