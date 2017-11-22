Узбекистан: Девушек проверяют на девственность с целью предотвращения суицида

В Самаркандской области учениц старших классов и студенток колледжей массово отправляют на прием к гинекологу. Медосмотры проводят с целью недопущения случаев суицидов среди девушек, которые, потеряв девственность или забеременев, могут решиться на самоубийство.

Издание «Озодлик», ссылаясь на источник в администрации Самаркандской области, сообщило, что ученицы старших классов школ и студентки колледжей должны пройти медосмотр у гинеколога, чтобы подтвердить свою девственность.

По словам источника, эти меры приняты «в целях предотвращения случаев суицида среди юных девушек, которые потеряв девственность или забеременев, решают покончить с собой, чтобы избежать позора».

Власти пошли на такой шаг после того, как глава государства Шавкат Мирзиёев обратил внимание на то, что в области за последнее время покончили жизнь самоубийством 145 девушек и женщин.

«Наша цель — помочь в этой трудной жизненной ситуации девушкам, рано начавшим половую жизнь. Мы ни в коем случае не ставим перед собой цель унизить их. Это мероприятие проводится, чтобы, впав в депрессию, эти девушки не наложили на себя руки», — сказал «Озодлику» собеседник в областной администрации.

По словам одной из преподавательниц колледжа в Самарканде, график посещения гинекологов составлялся областным управлением здравоохранения.

«Вначале их осматривали на кушетке. Если у врачей возникали какие-либо вопросы или подозрения относительно состояния определенных девушек, то их уже осматривали на гинекологическом кресле. Кроме того, некоторым девушкам делали УЗИ», — сказала она.

Врач центра репродуктивного здоровья сказал «Озодлику», что целью осмотров является не унижение девушек, а медицинские консультации.

«Девушки-подростки во время беременности сталкиваются с различными патологиями […] Обо всем этом мы объясняем им во время гинекологического осмотра», — сказал он.

Ученицы и студентки жалуются на то, что их принуждают к медицинскому осмотру. В интервью «Озодлику» одна из девушек призналась, что если бы у нее был выбор, то она бы никогда не обратилась к гинекологу из-за чувства стыда и из-за того, что все об этом узнают.

«В тот день во время осмотра у гинеколога стало известно о том, что одна из наших студенток беременна. Уже в пятницу об этом стало известно всему колледжу. Даже учителя начали разговаривать с ней намеками», — сказала девушка.

В результате проверок выявили десятки случаев беременности среди девушек, некоторые из которых еще учатся в школах. Тем не менее, врачи сообщают об этом исключительно родителям девушек.

«Некоторые девушки забеременели, поддавшись соблазну легкой жизни. Сознательно они не готовы к беременности в 15-17 лет. Возникают кризисные ситуации после общественного позора», — сказал работник администрации.

В Узбекистане нет официальных данных о количестве самоубийств. По данным Всемирной организации здоровья, в 2012 году в стране зарегистрировано 2184 случая суицида.

Фото иллюстративное.

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