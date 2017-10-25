Правительство страны приняло временное положение о донорстве почек или печени. Донором для пересадки необходимого органа могут быть только родственники пациента.

Согласно временному положению, донорами органов для пересадки пациенту могут стать только родственники.

Операции будут проводить исключительно в государственных клиниках — Республиканском научно-практическом центре хирургии, Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи и в Ташкентской городской неврологической больнице.

Для получения разрешения на операцию, донор и пациент должны предоставить все необходимые документы, доказывающие их родственную связь.

В документе закона уточняется, что донором не может стать человек не достигший 18 лет.

Временное положение будет действовать, пока в силу не вступит закон «О трансплантации органов, тканей и клеток человека».

Окончательное решение о проведении операции будет принимать специальная комиссия, утвержденная Минздравом Узбекистана, говорится в документе.

До этого жители Узбекистана, нуждающиеся в пересадке донорских органов, были вынуждены обращаться за медицинской помощью за границу.

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