Токмок — административный центр Чуйской области Кыргызстана — 7 ноября отметил свое 150-летие. Фотограф Рустем Ильясов показал, как проходил этот праздник.

В честь 150-летия города 7 ноября в Токмоке прошел праздник для его жителей. На центральной площади зрители увидели парад военной техники, показательное выступление спецподразделения «Скорпион», представление об истории образования Токмока и выступления школьников. На городском ипподроме устроили скачки и национальные игры.

Токмок был основан как кокандская крепость на месте города Баласагун. В 1862 году крепость захватили и разрушили войска царской России, а через два года — в 1864 году — здесь построили российское военное укрепление Токмак. В 1867 году Токмак стал городом и центром Токмакского уезда Семиреченской области.

Сейчас город Токмок — административный центр Чуйской области Кыргызстана.