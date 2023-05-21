США ввели санкции против 71 компании за поддержку российского военного и оборонного секторов. Об этом сообщает международное издание Reuters.

Большая часть из этого списка российские компании, в нем также есть одна компании из Кыргызстана и одна из Армении. Уточняется, что все эти компании попали в черный список Министерства торговли США.

О включении в черный список компаний стало известно на фоне решения США приостановить экспорт ряда потребительских товаров в Россию из-за новых санкций, объявленных странами «Большой семерки».

«Новые ограничения касаются предметов, которые могут быть использованы в помощь российским военным, включая предметы, используемые в повседневной жизни, такие как сушилки для белья, снегоочистители и доильные аппараты, которые, по мнению США, могут быть перепрофилированы для поддержки военной машины Москвы», — передает Reuters.

Согласно данным на сайте Федерального регистра США, в черный список попала кыргызская компания из Токмока Tro.Ya. На сайте реестра Минюста Кыргызстана эта компания указана как Юридическая консалтинговая компания «Тро, Я».

Руководителем компании указан Хилоу Насер, который также владеет компанией «НасТек». Эта компания, по данным Минюста, зарегистрирована по тому же адресу, что и «Тро, Я» — ул. Нижняя Луговая 217 в городе Токмок, но занимается оптовой неспециализированной торговлей. Примечательно, что в учредителях «НасТек» значится компания «Тро, Я».

США и страны запада вводят экономические санкции против разных компаний по всему миру из-за из поддержки России, которая в феврале 2022 года совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее спецпредставитель Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан уже делал заявление относительно санкций в отношении России, упомянув, что страны, не поддержавшие ограничения против России, не должны становиться платформой для их обхода.

Несмотря на предупреждения ЕС, Кыргызстан продолжает тесно сотрудничать с Россией в ключевых отраслях и ведет активную торговлю, а в самой РФ трудятся около миллиона кыргызских трудовых мигрантов.

Эксперты полагают, что некоторые страны, в том числе Кыргызстан, Армения и Казахстан, помогают России обходить западные санкции. Об этом они утверждают, опираясь на данные о том, что в прошлом году у этих стран существенно вырос импорт некоторых товаров из западных государств, вместе с этим у стран вырос экспорт в Россию.