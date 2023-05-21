Кыргызстан и Китая планируют открыть еще один контрольно-пропускной пункт на границе в районе перевала Бедель. Об этом сообщил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, комментируя итоги госвизита президента Садыра Жапарова в Китай.

По словам министра, стороны договорились активизировать торгово-экономические отношения, планируется увеличить пропускную способность действующих КПП «Торугарт» и «Иркештам».

Кулубаев добавил, что на перевале Бедель на границе Иссык-Кульской области и Синьцзян-Уйгурского автономного района стороны договорились вместе строить КПП и дорогу из Китая в сторону Кыргызстана. Министр отметил, что дорога расширит транспортно-логистические возможности.