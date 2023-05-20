Кыргызстан закупит у Китая ещё тысячу автобусов с газовым двигателем. Производитель — китайский завод Zhongtong bus Holding Co., LTD, который фигурировал в уголовном деле из-за заключения с ними невыгодного для Кыргызстана договора о поставке.

Решение приобрести новую партию автобусов принял президент во время своего визита в Китай непосредственно на завод по производству автобусов Zhongtong.

«Ранее с данного завода для Бишкека была закуплена партия из 120 автобусов с газовым двигателем. Они прошли успешное апробирование на столичных дорогах, в связи с чем было принято решение о закупке за счет бюджетных средств еще дополнительной партии из 1000 автобусов указанной марки, которые будут поставлены в Бишкек», — сообщается на сайте Администрации президента.

По данным администрации, первые 500 автобусов прибудут в Бишкек в течение текущего года, следующая партия — в 2024 году.

Администрация президента не сообщила сколько Кыргызстан потратит на закупку новых автобусов.

Невыгодный контракт с китайской компанией

В октябре 2022 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление служебным положением» и «Заключение заведомо невыгодного контракта».

По версии надзорного органа, Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие (БПАТП) заключило невыгодный Кыргызстану договор на закупку 120 пассажирских автобусов у китайской компании Zhongtong bus Holding Co., LTD.

Общая сумма покупки составила $10 млн 920 тысяч. Ущерб государству оценили в почти 155 млн сомов.





