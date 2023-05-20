Генпрокуратура сообщила о задержании чиновников за строительство двух остановочных пунктов напротив международного аэропорта «Тамчы». Деньги выделили из средств Фонда развития Иссык-Кульского района.

По данным надзорного органа, глава Тамчынского айыл окмоту Ф.К.Б, войдя в преступный сговор с директором фонда развития Иссык-Кульского района Д.М.А., перечислили подрядчику 844,1 тыс сомов. Прокуратура выяснила, что деньги перечислили ещё до начала строительных работ.

Районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» и задержала чиновников. Следствие по делу продолжается, назначены судебные строительная, техническая и другие экспертиза по построенным объектам.





