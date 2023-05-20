Пользователь ТикТока Юра Дрозд показал как сейчас выглядит дом в селе Дмитриевка, который был разрушен из-за перестрелки 17 мая. В тот день сотрудники МВД и ГКНБ устроили спецоперацию по захвату вооружённого мужчины, которого назвали террористом. Позже его застрелили.

Хозяева дома после окончания перестрелки жаловались, что из-за этой «спецоперации» сгорело их жильё. У жителей дома сгорело имущество и документы.

Владелица дома рассказала журналистам, что по виду мужчины нельзя было определить, что он преступник, поэтому ему спокойно сдали жильё. Они добавили, что из-за одного человека в дом бросили целых четыре гранаты.

Позже они сказали журналистам, что власти помогут восстановить дом. Когда это случится — неизвестно. Но пока известно, что волонтёры и неравнодушные граждане собрали денег и купили продукты для пострадавших в этом доме туристов.