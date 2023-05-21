Научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров в интервью изданию «Медуза» рассказал о том, как строятся отношения Кыргызстана и России после полномасштабного вторжения российской армии в Украину и какой политический курс держит президент Садыр Жапаров на фоне происходящего.

Кыргызстан и пророссийская позиция

По словам Умарова, Кыргызстан с начала вторжения России в Украину пытался придерживаться нейтральности в том, что заявляется и делается внутри страны. Однако, подчеркивает эксперт, уже тогда было заметно отличие от других Централной Азии в том, что Кыргызстан занимал самую пророссийскую позицию.

«Как только началась война, у Владимира Путина был ряд звонков с его коллегами из Центральной Азии. В ходе такого разговора со стороны президента Кыргызстана Садыра Жапарова прозвучала фраза о том, что Кыргызстан с пониманием относится к интересам России в «стабилизации вопросов безопасности» в Европе. Эта фраза появилась только на сайте Кремля и не публиковалась на официальном сайте президента Кыргызстана», — сказал Умаров.

Умаров считает, что кыргызские власти понимают, что зависимость страны от России сильнее, чем у Казахстана или Укзбекистана.

«Поэтому наиболее прагматичная позиция для Бишкека — делать нейтральные заявления, которые не выглядят очевидной поддержкой России (чтобы не попасть под вторичные санкции и не оказаться в списке стран-изгоев)», — полагает эксперт.

В интересах Жапарова становится ближе к России

Отвечая на вопрос об изменении экономических и политических отношениях Кыргызстана и России после начала войны Умаров сказал, что начала полномасштабного вторжения президент России Владимир Путин не рассматривал Кыргызстан.

«Россия была намного больше заинтересована в отношениях с западом, с Китаем, но не с Центральной Азией. А в самой Центральной Азии для России были намного интереснее и важнее отношения с Казахстаном и Узбекистаном, но не с Кыргызстаном», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Кыргызстан — «одна из самых бедных стран в регионе и одна из самых нестабильных и непредсказуемых» и Путин рассматривает лидеров, которые приходят к власти «через улицу», как аутсайдеров, с которыми приходится общаться.

«С ними он общается не по зову сердца, как, например, с автократами типа президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Поэтому до войны Жапаров всячески пытался добиться какого-то внимания со стороны Путина. Старался продемонстрировать, что он разделяет ценности стабильности и консерватизма», — сказал Умаров.

С началом полномасштабного вторжения, пояснил Умаров, у Кыргызстана в отношениях с Россией открылось окно возможностей, так как РФ находится под огромным количеством санкций и стала наиболее изолированной.

«Кыргызстан здесь становится довольно привлекательным партнером. Во-первых, Кыргызстан можно представлять как для внутренней, так и для внешней аудитории как страну, которая не повернулась к России спиной, несмотря на всю ее токсичность. Во-вторых, Кыргызстан, как и другие страны Центральной Азии, стал для российских предпринимателей и для российской экономики в целом своеобразным окном в “несанкционный мир”», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что президент Садыр Жапаров понимает, «что в его интересах становиться ближе к России, учитывая тот факт, что он и сам собирается превратить Кыргызстан в автократию».

Курс Кыргызстана по пути России

Умаров также прокомментировал и внутреннюю политику Кыргызстана, на которую влияет отношения с Россией. В пример этому он привел законы, которые принимают кыргызские власти, и, в которых «довольно много параллелей с российскими авторитарными инструментами».

«Например, Жапаров лично предлагал ввести подобие закона о контроле над НКО, продвигал подобие закона о СМИ, в котором были пункты, аналогичные российскому законодательству. Журналисты посчитали, что он почти на 90% совпадает с российским, по сути, в нем просто поменяли название государства. Отношения с Москвой Жапаров рассматривает не просто как внешнеполитический вектор. Он смотрит на Россию как на пример для подражания по вопросам авторитарной стабильности», — считает Умаров.

Еще одним методом кыргызских властей, напоминающим действия российских, Умаров назвал выдворение журналиста-расследователя Болота Темирова из Кыргызстана.

«Подбрасывание наркотиков, закрытые судебные процессы, выдумывание, по сути, несуществующих законов и лишение человека гражданства, ставшее сегодня реальным и в России. Это естественным образом кочует из одной авторитарной страны в другую. В Кыргызстане, как и в любой другой авторитарной стране, смотрят за тем, что делают другие государства, чтобы сохранять свою власть. Россия здесь очень удобный пример, в том числе и благодаря отсутствию языкового барьера», — сказал Умаров.

Эксперт также добавил, что с приходом к власти Жапарова общей линией партии стала «авторитаризация страны и заимствование российских “ноу-хау”» и в отношении ЛГБТ-сообществ в Кыргызстане.

«Мы видим, что некоторые российские слоганы и идеологические конструкции перекочевали в Кыргызстан из России и оформляются уже как собственные идеологические конструкции. Это касается и “традиционных ценностей”. В этом плане в Кыргызстане действительно будет все сложнее заниматься ЛГБТ-активизмом и в принципе жить как открытой ЛГБТ-персоне», — отметил он.

Умаров добавил, что в стране закрылись безопасные для посещения, существовавшие открытые гей-клубы. При этом, подчеркнул он, места, где люди из ЛГБТ-сообщества могут собираться еще существуют, «но они все чаще вынуждены уходить в подполье, использовать конспирацию».

Прямой калькой, заимствованной у России, Умаров также назвал попытки увеличения контроля над всеми неправительственными организациями, «потому что они считаются потенциально опасными для режима».

«Я думаю, что системного плана по уничтожению всех НКО в Кыргызстане опять же нет, поскольку есть и те организации, которые с точки зрения самого государства делают важную работу. Например, по борьбе с бедностью или распространением образования в отдаленных от больших городов регионах. Но есть и идея о том, что надо как минимум контролировать потоки финансов, идущих в организации, которые, с точки зрения нынешнего руководства, занимаются непонятно чем. Это, естественно, ЛГБТ-повестка, права женщин и все, что касается зонтичных НКО, которые занимаются гражданским обществом и медиапространством. Как следствие, многие организации будут либо закрываться, либо переформатироваться в провластные организации», — считает сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Парад ради встречи с Путиным

Умаров также ответил на вопрос о приезде Жапарова в Москву 9 мая, на который в последний момент прибыли президенты Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Беларуси.

Эксперт считает, что все кроме Жапарова в этом году отказались от участия в параде на Красной площади в Москве.

«Жапаров понимал, что это лишний повод встретиться с Путиным, заручиться его дополнительной поддержкой. Особенно учитывая, что в 2021 году единственным гостем на параде был Эмомали Рахмон, а у Таджикистана до сих пор существует территориальный конфликт с Кыргызстаном. Исходя из этой логики, Жапаров, видимо, пытался в 2023 году тоже быть единственным гостем на параде и использовать этот момент для встречи с Путиным», — сказал Умаров.

Подвешенные отношения с Украиной

По словам Умарова отношения Кыргызстана и Украины, с момента полномасштабного вторжения России в Украину, подвешены. Эксперт считает, что у Украины не так много времени заниматься чем-то, кроме войны.

«При этом Украина довольно внимательно следит за действиями Бишкека. В этом плане на любые действия со стороны Кыргызстана, которые выглядят как поддержка России, Украина сразу же реагирует. Так, приезд Жапарова в Москву украинский МИД назвал аморальным. Вместе с тем я бы не сказал, что до войны Украина была для Кыргызстана важнейшим партнером. Важнейшие для Кыргызстана страны во внешней политике — это все-таки Россия, Китай и непосредственные соседи. Все, что выходит за рамки региона, уже воспринимается по остаточному принципу», — сказал он.

Он не отрицает, что у Украины и Кыргызстана были торгово-экономические отношения, но «говорить о том, что Украина была для Кыргызстана приоритетным партнером, нельзя».