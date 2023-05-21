Глава Китая Си Цзиньпин по завершению саммита «Центральная Азия — Китай» 19 мая сообщил, что КНР предоставит странам Центральной Азии в общей сложности 26 млрд юаней ($3,7 млрд) в виде финансовой поддержки и грантов. Об этом сообщили в китайском госинформагентстве «Синьхуа».

Си Цзиньпин также сообщил, что Китай разработает программу сотрудничества по сокращению бедности с помощью науки и техники. А также, что китайские компании в странах Центральной Азии будут поощряться к созданию большего числа местных рабочих мест.

Ранее 18 мая президент Садыр Жапаров провел встречу с Си Цзиньпином, по итогам которой они подписали ряд документов. Главы двух стран также обсудили масштабный проект строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

19 мая стало известно, что Кыргызстан получит от Китая безвозмездную помощь в виде гранта. Помощь Китай выделит по соглашению между Кабинетом министров Кыргызстана и Правительством Китая, которое подписали 18 мая министр экономики Данияр Амангельдиев и член Государственного совета Китая Цинь Ган.

Грант выделят для реализации приоритетных проектов по технико-экономическому сотрудничеству между странами.